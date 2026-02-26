Incidente

Alertă de securitate falsă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, activitatea a fost reluată

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat că joi, 26 februarie 2026, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost raportată o alertă de minare, care a declanșat evacuarea de urgență a pasagerilor și a personalului. În timpul intervenției, procedura de înregistrare a zborurilor a fost suspendată, iar autoritățile au avertizat asupra posibilelor modificări în programul curselor. La fața locului au intervenit subdiviziuni specializate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea situației și asigurarea măsurilor de securitate.

Ulterior, verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta nu s-a confirmat. Autoritățile au anunțat că nu a fost depistată nicio amenințare reală, iar activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, pasagerii putând să-și continue deplasările.

Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, a precizat că va continua aplicarea măsurilor preventive pentru a evita situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului.

