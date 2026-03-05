Alegerile anticipate în primăriile amalgamate nu mai sunt obligatorii

Am propus un set de modificări legislative care vor face acest proces mai clar, mai flexibil și mai ușor pentru autoritățile locale, anunță Alexei Buzu, Secretar general al Guvernului.
Printre schimbările propuse oficialul menționează:
– Oferim mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor.
– Debirocratizăm procedurile și eliminăm mai multe documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale. Unele vor fi simplificate, altele vor fi pregătite cu suportul Cancelariei de Stat.
– Eliminăm obligația organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027.
– Oferim mai multă flexibilitate pentru stabilirea centrului administrativ.
Consultările cu primarii deja implicați în procesul de amalgamare vor continua, pentru a vedea dacă mai sunt propuneri care pot îmbunătăți aceste modificări.
Alexei Buzu amintește că a fost în 29 raioane și a discutat cu peste 3500 de aleși locali și cetățeni din întreaga țară, pentru că inițiatorii doresc ca această reformă să fie una națională, construită împreună cu autoritățile locale și cu cetățenii.
Proiectul poate fi consultat pe platforma particip.gov.md – https://shorturl.at/zZe3T, iar toate sugestiile sunt binevenite.