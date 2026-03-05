Alegerile anticipate în primăriile amalgamate nu mai sunt obligatorii

Am propus un set de modificări legislative care vor face acest proces mai clar, mai flexibil și mai ușor pentru autoritățile locale, anunță Alexei Buzu, Secretar general al Guvernului.

Am propus un set de modificări legislative care vor face acest proces mai clar, mai flexibil și mai ușor pentru autoritățile locale, anunță Alexei Buzu, Secretar general al Guvernului.

Printre schimbările propuse oficialul menționează:

– Oferim mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor.

– ⁠Debirocratizăm procedurile și eliminăm mai multe documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale. Unele vor fi simplificate, altele vor fi pregătite cu suportul Cancelariei de Stat.

– Eliminăm obligația organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027.