Social

Alegerile anticipate în primăriile amalgamate nu mai sunt obligatorii

Secretarul general al Guvernului anunță simplificarea procesului de amalgamare voluntară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 martie 2026
39 1 minut pentru citire
Am propus un set de modificări legislative care vor face acest proces mai clar, mai flexibil și mai ușor pentru autoritățile locale, anunță Alexei Buzu, Secretar general al Guvernului.
Printre schimbările propuse oficialul menționează:
– Oferim mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor.
– ⁠Debirocratizăm procedurile și eliminăm mai multe documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale. Unele vor fi simplificate, altele vor fi pregătite cu suportul Cancelariei de Stat.
– Eliminăm obligația organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027.
–  Oferim mai multă flexibilitate pentru stabilirea centrului administrativ.
Consultările cu primarii deja implicați în procesul de amalgamare vor continua, pentru a vedea dacă mai sunt propuneri care pot îmbunătăți aceste modificări.
Alexei Buzu amintește că a fost în 29 raioane și a  discutat cu peste 3500 de aleși locali și cetățeni din întreaga țară, pentru că inițiatorii doresc ca această reformă să fie una națională, construită împreună cu autoritățile locale și cu cetățenii.
Proiectul poate fi consultat pe platforma particip.gov.md – https://shorturl.at/zZe3T, iar toate sugestiile sunt binevenite.
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 martie 2026
39 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

23 din 25 de primari din raionul Ialoveni se pronunță pentru lichidarea consiliilor raionale și împotriva amalgamării forțate

5 martie 2026

MAE: Nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova din statele monitorizate din Orientul Mijlociu

5 martie 2026

ÎS Bacul Molovata încă nu și-a reluat activitatea pentru pasageri

4 martie 2026

Pericol pe Nistru: Gheață instabilă în zona Molovata-Oxentea

3 martie 2026
Back to top button