 Alegeri parlamentare 2025: Număr record de pretendenți la mandatul de deputat

Peste 40 de cereri au fost  primite la CEC pentru  înregistrarea în alegeri, inclusiv 20 din partea candidaților independenți

La 18 august, 2025 la  Comisia Electorală Centrală (CEC) au fost înregistrate listele Partidului Mișcarea Respect Moldova, condus de Marian Lupu (101 candidați), ale Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” în frunte cu Igor Dodon,  Vasile Tarlev, Vladimir Voronin și Irina Vlah (104 candidați), precum și ale Blocului Electoral Alternativa din care fac parte Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo (103 candidați).

Partidul „NOI” a fost exclus din competiție pentru că a prezentat doar 49 de candidați — sub pragul minim de 51 — și nu a respectat cota de gen de 40% pentru fiecare sex, impusă de legislația electorală, precizează CEC.

O cerere pentru înregistrarea listei de 101 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost depusă de către Partidul politic Partidul Democrat Modern din Moldova, cealaltă, care conține o lista de 54 de candidați, a fost depusă de Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”.

De asemenea, listele de subscripție și alte documente relevante au fost prezentate de către Dina Carpinschi, potențial candidat independent pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care a colectat de sine stătător semnături în susținerea sa.

 Până la 18 august, CEC a înregistrat 11 concurenți electorali, inclusiv Partidul Acțiune și Solidaritate (104 candidați), Partidul Democrația Acasă (78), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (53), candidatul independent Andrei Năstase, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (54), candidatul independent Olesea Stamate, Partidul Național Moldovenesc (55 de candidați) și Partidul Social Democrat European (64)

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de participare la alegerile parlamentare este marți, 19 august, iar din 29 august va începe campania electorală.

