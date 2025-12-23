Alegeri noi și la Orhei și Taraclia

Comisia Electorală Centrală a stabilit în ședința din 23 decembrie 2025, că în ziua de 17 mai 2026 vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar al municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități.

Pe 2 decembrie, Tatiana Cociu, care a devenit primar al municipiului Orhei în urma alegerilor generale locale din toamna anului 2023, și-a anunțat demisia, acuzând presiuni din partea autorităților centrale și ca urmare a anunțului politicianului fugit în Rusia, Ilan Șor, că aleșii locali ai formațiunilor sale urmează să demisioneze.

Tot la 17 mai 2026 vor avea loc alegeri în orașul Taraclia, raionul Taraclia, la Mașcăuți, Criuleni, în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, satul Costești și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.