Alegeri locale noi peste 95 zile

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 10 februarie 2026, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și referendumului local din 17 mai 2026.

Documentul stabilește acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru organizarea alegerilor locale noi și a referendumului pentru revocarea primarului, termenele de realizare a acestora, precum și responsabilii de fiecare acțiune pornind de la competențele principalilor subiecți implicați în procesul electoral. 

În conformitate cu prevederile programului calendaristic, perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local începe pe 16 februarie 2026. Principalele acțiuni în perioada electorală sunt de ordin organizatoric și prevăd constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar și de consilier local, constituirea și organizarea secțiilor de votare, actualizarea și publicarea listelor electorale, informarea alegătorilor și instruirea funcționarilor electorali,etc.

Campania electorală va începe pe 17 aprilie 2026.

Amintim că alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

Referendumul local privind revocarea primarului va avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 10 februarie 2026
26 1 minut pentru citire

