Alegeri 2025. Plicurile pentru votul prin corespondență au plecat în 10 țări

Ministerul Afacerilor Externe informează că plicurile cu buletinul destinat votului prin corespondență au fost expediate către toți cetățenii Republicii Moldova înregistrați prealabil. Conform Comisiei Electorale Centrale, pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din 28 septembrie 2025, pe platforma vpv.cec.md s-au înregistrat 2606 de cetățeni. În urma verificării identității alegătorilor înregistrați, CEC a validat 2472 de cereri. Procedura se efectuată pe baza comparării/potrivirii semnalmentelor faciale de pe fotografia atașată de alegător cu poza de pe actul de identitate din fotografia atașată și cu cea mai recentă fotografie a alegătorului din Registrul de stat al populației.

În procesul de verificare a identității, organul electoral poate să notifice alegătorul să actualizeze parțial sau în întregime datele, pentru a face posibilă identificarea. Actualizarea datelor poate fi efectuată cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Despre rezultatul verificării, alegătorul este notificat prin mesaj expediat la adresa electronică indicată, cu explicarea, după caz, a condițiilor ce nu au făcut posibilă identificarea.

Astfel, 86 de plicuri au plecat în Japonia, epublica Coreea, Australia șiNoua Zeelandă – 86, în Canada – 641, în Statele Unite ale Americii – 1339, în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda – 406 plicuri.

Prin votul prin corespondență, fiecare cetățean al Republicii Moldova își poate exercita dreptul constituțional, oriunde s-ar afla, notează MAE. Important e ca cetățeanul să expedieze plicul înapoi, cu votul său, în termenul stabilit de Codul Electoral. Expedierea buletinelor de vot pentru votarea prin corespondență începe cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Perioada de votare prin corespondență începe odată cu recepționarea de către alegător a materialelor pentru votare și se încheie odată cu recepționarea de către organul electoral a plicurilor cu buletine de vot cel târziu la ora 18.00, ora locală a țării-gazdă, în ziua de vineri înainte de ziua alegerilor.