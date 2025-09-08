Alegeri parlamentarePolitic

Alegeri 2025. Patru concurenți electorali ar accede în noul Parlament, conform sondajului iData

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 septembrie 2025
15 1 minut pentru citire

Rezultatele sondajului preferințelor electorale, desfășurat în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 de către compania socilogică „Date Inteligente” arată că preferințele alegătorilor nu s-au schimbat esențial de la sondajul anterior, din august.

Potrivit sondajului, există probabilitatea ca următorul parlament al Republicii Moldova să fie constituit din patru din cei 23 de concurenți aflați pe lista finală publicată de CEC.

Mai exact, fără voturile din stânga Nistrului și fără diasporă, parlamentul ar avea următoarea componență:

 

Sondajul a fost efectuat în 87 de localități pe un eșantion de 1059 de respondenți, cu marja de eroare 2,9%, din sursele proprii ale companiei, precizează compania.

Comisia Electrorală Centrală a autorizat compania Date Inteligente SRL să efectueze sondaje ale preferințelor electorale, prin hotărârea nr. 3734 din 3 august 2025.

Alte concluzii prezentate de către companie le puteți vedea în imaginile de mai jos:

 

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 septembrie 2025
15 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

12 secții de votare pentru cetățenii cu domiciliul în teritoriul necontrolat de Chișinău

8 septembrie 2025

Sergiu Russu a auzit propunerea de promovare a evaluării externe

4 septembrie 2025

De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’”

3 septembrie 2025

„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament

3 septembrie 2025
Back to top button