Alegeri 2025. Patru concurenți electorali ar accede în noul Parlament, conform sondajului iData

Rezultatele sondajului preferințelor electorale, desfășurat în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 de către compania socilogică „Date Inteligente” arată că preferințele alegătorilor nu s-au schimbat esențial de la sondajul anterior, din august.

Potrivit sondajului, există probabilitatea ca următorul parlament al Republicii Moldova să fie constituit din patru din cei 23 de concurenți aflați pe lista finală publicată de CEC.

Mai exact, fără voturile din stânga Nistrului și fără diasporă, parlamentul ar avea următoarea componență:

Sondajul a fost efectuat în 87 de localități pe un eșantion de 1059 de respondenți, cu marja de eroare 2,9%, din sursele proprii ale companiei, precizează compania.

Comisia Electrorală Centrală a autorizat compania Date Inteligente SRL să efectueze sondaje ale preferințelor electorale, prin hotărârea nr. 3734 din 3 august 2025.

Alte concluzii prezentate de către companie le puteți vedea în imaginile de mai jos: