Alegeri 2025. Doar cinci concurenți electorali din 23 au inclus în programele electorale angajamente clare privind egalitatea de gen

Multe formațiuni politice nu și-au asumat public angajamente clare privind egalitatea de gen și incluziunea socială, iar unele nu au publicat deloc un program electoral, ceea ce reflectă o lipsă de transparență și de asumare față de electorat. Pe o scară de la 0 la 3, scorul mediu general al partidelor la integrarea egalității de gen este de doar 0,90, subliniind statutul periferic al acestor teme. Este concluzia analizei Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) „CE NE PROMIT CANDIDAȚII ELECTORALI?” privind programele electorale ale candidaților la alegerile parlamentare 2025.

Analiza „CE NE PROMIT CANDIDAȚII ELECTORALI?” a fost elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu UN Women Moldova și finanțat de Norvegia, Canada, Suedia și Danemarca.

„Analiza noastră arată că, per total, egalitatea de gen și incluziunea socială sunt tratate de majoritatea candidaților ca teme secundare. Acest lucru ridică semne de întrebare privind angajamentul viitorului Parlament față de principiile șanselor egale pentru toți cetățenii.” a declarat Alina Andronache, expertă de gen în politici publice, advocacy și lobby civic, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Principalele concluzii ale studiului:

Lipsă de transparență și asumare: Câteva partide și candidați nu au prezentat deloc programe electorale publice . Dintre cei care le-au publicat, mulți folosesc un limbaj general și populist, fără măsuri concrete sau termene clare.

Rol instituțional neînțeles: Numeroase promisiuni depășesc atribuțiile unui deputat, intrând în competența Guvernului sau administrației locale, reflectând o neînțelegere a rolului parlamentar .

Egalitatea de gen și incluziunea, teme marginale: Aproximativ 50% dintre competitorii electorali nu includ nicio referință clară la egalitatea de gen sau incluziune socială . Aproape o treime se limitează la mențiuni vagi.

Scor mediu modest: Pe o scară de la 0 la 3, scorul mediu general al partidelor la integrarea egalității de gen este de doar 0,90 , subliniind statutul periferic al acestor teme.

Excepții pozitive: Doar cinci formațiuni – Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), blocul electoral „ÎMPREUNĂ” și Partidul Național Moldovenesc (PNM) – se evidențiază pozitiv, cu programe care includ măsuri relativ cuprinzătoare pentru grupurile vulnerabile (creșe, subvenții fermieri, facilități pentru persoane cu dizabilități, centre pentru victimele violenței).

Absența programelor: La polul opus, multe partide mici și candidați independenți au programe inexistente sau pur simbolice, axate pe lozinci, fără propuneri sociale concrete.

Protecția socială – populară, dar superficială: Majoritatea promit majorări de pensii și alocații, însă lipsesc detaliile despre sprijinul efectiv pentru grupurile vulnerabile (servicii de îngrijire, măsuri pentru părinți singuri).

Educație și sănătate – prezente în discurs, dar cu lacune de incluziune: Partidele cu programe avansate prevăd investiții în școli și spitale (modernizarea infrastructurii, dotări, personal), însă doar câteva menționează expres educația incluzivă sau sănătatea reproductivă.

Violența de gen – tema cea mai neglijată: Combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice aproape că lipsește cu desăvârșire din ofertele electorale. Doar 1-2 formațiuni propun măsuri concrete în acest domeniu, de exemplu, ALDE, care promite centre de adăpost.



Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) monitorizează alegerile din perspectiva egalității de gen de peste 15 ani, contribuind la crearea de politici publice și campanii de informare menite să reducă prejudecățile și să încurajeze participarea egală a femeilor și bărbaților în viața politică. CPD este membru activ al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte și contribuie la promovarea incluziunii în procesele electorale.