Alegeri 2025. Au fost procesate 98% din procesele verbale

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, datele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 97,67 % din procesele verbale (2221 din 2274 secții de votare), arată o victorie clară pentru PAS.

Total voturi procesate: 1.535.705

PAS – 49,32 % (757.421 voturi)

Blocul Patriotic – 24,72 % (379.655 voturi)

BE „Alternativa” – 8,12 % (124.684 voturi)

Partidul Nostru – 6,25 % (96.031 voturi)

PPDA – 5,66 % (86.928 voturi)

Restul partidelor și candidaților au obținut sub 5 % și nu vor intra în Parlament.

Rezultatele preliminare confirmă că PAS are aproape jumătate din voturile exprimate, consolidându-și poziția de lider politic. Blocul Patriotic devine principala forță a opoziției, în timp ce BE „Alternativa”, Partidul Nostru și PPDA reușesc să treacă pragul electoral și să obțină locuri în noul Parlament.

Acestea sunt rezultate preliminare, urmând ca CEC să publice în scurt timp rezultatele finale.