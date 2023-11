Alegătorii din com. Corjova, Dubăsari, vor putea vota pe liste electorale suplimentare

La 1 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a stabilit condițiile speciale pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 pentru unele categorii de alegători.

Printre aceștia se numără și cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în com. Corjova, r. Dubăsari.

Punctul 2 subpunctul 6 al Hotărârii CEC 1538 din 1 noiembrie 2023 stipulează: „alegătorii care locuiesc pe teritoriul comunei Corjova raionul Dubăsari, în hotarele indicate în decizia Consiliului local nr. 02/02 din 29 martie 2019 „Cu privire la confirmarea granițelor satelor Corjova și Mahala ce intră în componența comunei Corjova”, dar în actul de identitate pe care îl dețin este înscris domiciliul în or. Dubăsari, pot vota fiind înscriși în lista electorală suplimentară”.

În dreptul fiecărui cetățean care va vota în așa fel se va face o Notă cu următorul conținut: „Decizia 02/02”, în cazul temeiurilor de la pct. 2 sbpct. 6).”

Această decizie survine după ce mai multe circumstanțe au indicat autorităților cu privire la absurditatea înregistrării în locuințele lor a membrilor aceleași familii, în documentele de identitate ale cărora era indicată adresa diferit.

Portalul „Zona de seciuritate” a făcut referire la mai multe situații în care membrii unei familii au indicat vize de reședință diferite. De exemplu, familia Cabîhnov, care locuiește pe strada Naberejnaia 51, are domiciliul înregistrat în acte în mod diferit: soțul „or. Dubăsari, strada…” și, respectiv, soția „or. Dubăsari, comuna Corjova, strada…”, în acest caz doar soția putea merge la vot pe 5 noiembrie fără probleme.

Din același motiv, că nu aveau domiciliul în com. Corjova indicat în actele de identitate, nu au fost validate mai mult de jumătate de semnături adunate de către Roman Emelianov, un candidat independent la funcția de consilier raional la Dubăsari. Consiliul electoral al circumscripției electorale nr. 15 Dubăsari a respins cererea acestuia de înregistrare, pe motiv că cetățenii care au indicat în listele de subscripție că au domiciliul în or. Dubăsari, nu sunt arondați la circumscripția respectivă, deoarece nu indică și com. Corjova, care este parte a Republicii Moldova. Emelianov a contestat decizia respectivă, dar CEC a menținut-o în vigoare, fiind de acord cu decizia CECE nr. 15 Dubăsari, iar dânsul nu a mai fost înregistrat în cursă.

Secretara consiliului local Corjova, Lilia Eftenii, a declarat pentru jurnașiștii de la Zona de Securitate, că la scrutinele precedente locuitorii Corjovei și Mahalei votau pe liste suplimentare, iar la alegerile ce urmează li s-a refuzat acest drept, ca urmare a modificărilor operate la Codul Electoral, de aceea funcționara a sesizat problema la CEC, iar ultimul a inclus satul în hotărârea privind condițiile speciale de vot.

În aceeași hotărâre a CEC se face referire la modul cum vor vota cetățenii internați în spitale, sanatorii și deținuții încarcerați în închisori sau izolatoare de detenție temporară, precum și alegătorii care au atins vârsta de 18 ani după data de 5 august 2023.

Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 5 august 2023 și au obținut pentru prima dată buletinul de identitate în care se atestă domiciliul titularului, pot vota pentru alegerea primarului și consiliului local (de nivelul întâi și al doilea), fiind înscriși în lista electorală suplimentară.

Alegătorii, care și-au modificat domiciliul sau reședința temporară în raza (interiorul) aceluiași raion cu mai puțin de 3 luni până la ziua alegerilor, pot vota la secția la care sunt arondați conform domiciliului/reședintei recente doar pentru alegerea consiliului raional. Dacă și-au schimbat domiciliul în raza mun. Chișinău sau mun. Bălți, vor putea vota pentru consiliul local de nivelul al doilea, pentru primarul general al municipiului Chișinău sau primarul municipiului Bălți, dacă e cazul, fiind înscriși în lista electorală suplimentară.

Alegătorii, care în ziua votării se află în sanatorii, case de odihnă, spitale, alte instituţii curative staţionare, aziluri și domiciliază sau își au reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în a cărei rază teritorială își are sediul instituția respectivă, pot vota în condițiile art. 160 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, conform procedurii cu urna de vot mobilă, pentru alegerea primarului și consiliului local (de nivelul întâi și al doilea), fiind înscriși în lista electorală de bază pentru votarea la locul aflării.

De exemplu, dacă un locuitor al or. Criuleni se va afla inspitalul din Criuleni, la ziua votării, acesta poate vota cu urna mobilă și pentru primar, și pentru cele două consilii. Dacă un izbiștean va fi internat în spitalul din Criuleni, acesta va putea pune în urna mobilă doar buletinul în care a votat pentru consiliul raional.

Cerințe similare vor fi respectate și de către funcționarii electorali, care nu se vor afla în ziua respectivă la locul domiciliului, deținuții sau persoanele aflate în arest la domiciliu.

Alegătorul, care prezintă pașaportul sau buletinul de identitate de generația întâi fără fișă de însoțire, va fi admis să-și exercite dreptul de vot dacă sistemul electronic va confirma că este arondat la această secție de votare, precum și dacă figurează în lista electorală de bază a secției. În cazul alegătorilor care votează în baza pașaportului, la rubrica „Notă” din lista electorală se va înscrie seria și numărul acestuia.