Al treilea apel: Au rămas 575 locuri bugetare

Candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în perioada 1-26 septembrie, direct la universitate.

În total, la etapa actuală sunt disponibile 575 de locuri bugetare la studii superioare de licență: la Universitatea Tehnică a Moldovei (78),

Universitatea de Stat din Moldova (111),

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (148),

Academia de Studii Economice din Moldova (28),

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (92),

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (29),

Universitatea de Stat din Comrat (14),

Academia Militară a Forțelor Armate (43).

Cele mai multe locuri vacante la licență sunt la domeniile Științe ale educației, Științe agricole, Inginerie, Servicii ale securității, Științe chimice/ biologice/ fizice/ matematice/ ale mediului.

De asemenea, la instituțiile de învățământ superior mai sunt disponibile 179 de locuri la studii superioare de master, după cum urmează: Universitatea de Stat din Moldova (53), Universitatea Tehnică a Moldovei (39), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (8), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (26), Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul (23), Universitatea de Stat din Comrat (15), Academia Militară a Forțelor Armate (15).

În turul III al admiterii dosarele de concurs se vor depune în original la universitate, spre deosebire de turul I și II când tinerii se puteau înscrie online, prin intermediul platformei eadmitere.gov.md.

Totodată, candidații la studii vor putea selecta pentru concursul de admitere o singură universitate și o singură specialitate, față de trei în turul I și II.

După primele două tururi de admitere, instituțiile de învățământ superior au înregistrat în total o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați.

La programele de licență au fost înmatriculați 15.925 de studenți, sau cu 1034 mai mult față de anul 2024, iar la programele de master – 5127 de studenți înmatriculați.

Pentru mai multe detalii privind admiterea în turul III la universități, candidații se pot adresa direct la Comisiile de admitere ale instituțiilor unde doresc să depună dosarul de concurs.

sursa: mec.gov.md