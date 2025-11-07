Uncategorized

Al patrulea an cu „Ajutor la Contor”

Al patrulea an consecutiv, Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, oferă gospodăriilor casnice din întreaga țară compensații la energie pe întreaga durată a sezonului rece.

În ediția 2025, procesul de depunere a cererilor pentru solicitarea compensațiilor la energie a fost lansat luni, 3 noiembrie.

Către 7 noiembrie 2025 s-au înregistrat pe platforma http://compensatii.gov.md, 303 184 de gospodării,  transmite MOLDPRES.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că din numărul total de cereri, peste 164 de mii au fost depuse cu ajutorul registratorilor.

În același timp, colaboratorii de la centrul de apel au acordat suport și consiliere telefonică pentru 8 259 de persoane, care au avut întrebări privind procesul de înregistrare.

„Întregul proces se desfășoară conform așteptărilor. Vreau să le mulțumesc asistenților sociali și specialiștilor CUPS pentru sprijinul acordat cetățenilor la înregistrare, precum și echipei de operatori de la centrul de apel”, a menționat Natalia Plugaru.

Compensațiile sunt acordate din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, finanțat din Bugetul de Stat, precum și din contribuțiile generoase ale țărilor membre ale Uniunii Europene, sub formă de granturi nerambursabile. Aceste compensații vor fi oferite pentru întregul sezon rece (lunile noiembrie – martie).

Eligibilitatea și cuantumul sunt determinate de sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Suma acordată depinde de:

  • nivelul veniturilor membrilor gospodăriei,
  • numărul persoanelor care locuiesc în gospodărie,
  • statutul acestora (persoană cu dizabilitate severă, copil, pensionar, student cu frecvență la zi etc.),
  • tipul sursei principale de încălzire a locuinței.

Indiferent de sursa de încălzire – gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid (lemne, cărbune, peleți, brichete) – gospodăriile eligibile vor beneficia de compensații.

La fel ca anul precedent, fiecare gospodărie eligibilă va primi compensații în formă monetară.

Pentru întrebări privind procesul de înregistrare, cetățenii pot apela numărul gratuit 0 8000 5000, între orele 8.00 – 18.00, de luni până vineri.

Ministerul a pregătit și un ghid video, disponibil pe site-ul oficial al instituției, în care cetățenii pot face cunoștință cu  fiecare etapă de înregistrare.

