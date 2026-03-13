Ecologic

Al doilea baraj de protecție instalat pe Nistru pentru a reține substanța petrolieră

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 martie 2026
37 1 minut pentru citire

Autoritățile au instalat al doilea baraj de protecție pe râul Nistru, în zona Cureșnița, raionul Soroca, pentru a preveni extinderea poluării cu produse petroliere. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, aflat în teren alături de echipele de intervenție.

Potrivit ministrului, barajul a fost instalat în colaborare cu specialiști din România, iar echipele lucrează în regim continuu pentru a limita impactul poluării asupra mediului și populației.

„Conform estimărilor, în aproximativ trei ore aici ar putea ajunge primele pete de petrol, iar noi suntem pregătiți să le absorbim”, a declarat Gheorghe Hajder.

Ministrul a precizat că echipele de intervenție lucrează 24 de ore din 24, iar măsurile întreprinse au scopul de a asigura populația că apa din Nistru rămâne sigură pentru consum.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervențiile pe teren, după ce substanța petrolieră a ajuns în Nistru în urma unui atac asupra unei hidrocentrale din Ucraina. Specialiștii încearcă să capteze și să elimine poluantul înainte ca acesta să se răspândească pe cursul râului.

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button