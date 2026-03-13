Al doilea baraj de protecție instalat pe Nistru pentru a reține substanța petrolieră

Autoritățile au instalat al doilea baraj de protecție pe râul Nistru, în zona Cureșnița, raionul Soroca, pentru a preveni extinderea poluării cu produse petroliere. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, aflat în teren alături de echipele de intervenție.

Potrivit ministrului, barajul a fost instalat în colaborare cu specialiști din România, iar echipele lucrează în regim continuu pentru a limita impactul poluării asupra mediului și populației.

„Conform estimărilor, în aproximativ trei ore aici ar putea ajunge primele pete de petrol, iar noi suntem pregătiți să le absorbim”, a declarat Gheorghe Hajder.

Ministrul a precizat că echipele de intervenție lucrează 24 de ore din 24, iar măsurile întreprinse au scopul de a asigura populația că apa din Nistru rămâne sigură pentru consum.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervențiile pe teren, după ce substanța petrolieră a ajuns în Nistru în urma unui atac asupra unei hidrocentrale din Ucraina. Specialiștii încearcă să capteze și să elimine poluantul înainte ca acesta să se răspândească pe cursul râului.