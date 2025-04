Ajutor unic pentru 230 mii de familii

În cadrul Conferinței de presă din 23 aprilie 2025 Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale și președintele Parlamentului Igor Grosu au anunțat cine va beneficia de acest ajutor unic. E vorba de:

Familiile cu copii de până la 5 ani – vor primi o plată unică de 1.500 de lei pentru fiecare copil. Sprijinul este oferit inclusiv familiilor aflate peste hotare. De acest ajutor vor beneficia circa 200.000 de copii.

Familiile care îngrijesc copii cu dizabilități, indiferent de gradul sau tipul acestora – vor primi un suport unic de 5.000 de lei. Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 11.000.

Familiile care au în îngrijire adulți cu dizabilități severe – vor beneficia, de asemenea, de o plată unică de 5.000 de lei, care va ajunge la circa 20.000 de familii.

În momentul în care plata va ajunge pe contul lor sau va fi disponibilă la oficiile poștale, beneficiarii vor primi o notificare pe telefon.

În cazul cetățenilor aflați peste hotare, sprijinul financiar va fi transferat fie pe un card bancar activ din Republica Moldova, fie va fi disponibil la Poștă. Dacă beneficiarii nu pot ajunge în țară până la sfârșitul anului, banii pot fi ridicați de o rudă, în baza unei procuri autentificate la consulat.

„Plățile vor fi oferite de către Guvern într-un mod proactiv. Nimeni, absolut nicio familie, niciun părinte, niciun îngrijitor, nu trebuie să vină să se adreseze, să depună solicitări, să colecteze documente. Guvernul, împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale, și-a făcut tema pe acasă. Noi am identificat aceste familii”, a explicat Alexei Buzu

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este și liderul partidului de guvernământ, au respins acuzațiile privind o eventuală legătură între plățile sociale și alegerile care urmează în toamnă.

„Întâmplarea face că noi de 3 ani suntem în an electoral. Dacă am merge pe logica asta, înseamnă că nu ar trebui să oferim și să facem nimic, până când nu se termină ciclul electoral. Noi trebuie să avem grijă de oameni constant. Am promis acest lucru”, a declarat Igor Grosu.

Ministrul Alexei Buzu a amintit că acest tip de sprijin nu este o premieră: „În 2022 – un an neelectoral – am oferit plăți unice pentru pensionari. În 2023 – plăți unice pentru familiile cu copii cu dizabilități și pensionari. Toamna trecută – în 2024 – pentru pensionarii cu stagiu de cotizare și familiile cu dizabilități. În fiecare an din mandatul acestui Guvern și Parlament, noi ne-am străduit să mobilizăm resurse adiționale pentru ca să putem să oferim aceste suporturi”.

Peste 230 de mii de familii din Republica Moldova, inclusiv din diaspora, care au în grijă copii mici sau persoane cu dizabilități, vor beneficia de aceste plăți unice achitate din sursele bugetului de stat și din sprijinul oferit de Uniunea Europeană, parte a pachetului de asistență de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova.