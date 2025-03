Ajutor unic din partea UE pentru cei mai nevoiași

Programul „Asistență financiară de iarnă pentru gospodăriile vulnerabile ale moldovenilor și refugiaților ucraineni”, are ca scop acordarea de compensații financiare, pentru sprijinul acestor gospodării în fața crizei energetice, în mod special pe parcursul sezonului rece.

Compensația nominativă este o plată unică care se acordă:

– Potențialilor beneficiari/solicitanți ai serviciului social „Asistență personală”;

– Refugiaților ucraineni, care au obținut statutul de protecție temporară, înregistrați în SIVE.

Categoriile de persoane eligibile, vor beneficia de o plată unică, variabilă, care reprezintă diferența dintre compensația la energie, stabilită individual și plafonul maxim stabilit pentru fiecare categorie.

Ajutorul financiar va fi distribuit în perioada 27 februarie – 21 martie 2025, prin două modalități:

– prin livrare la domiciliu, pentru persoanele cu dizabilități care nu se pot deplasa, și,

– prin ridicarea banilor de la oficiile poștale pentru celelalte categorii de beneficiari.

Persoanele eligibile sunt notificate printr-un SMS, că au fost selectate pentru a primi ajutorul financiar, cât și despre modalitățile prin care pot accesa acest suport (la domiciliu sau la oficiul poștal), cu următorul text, inclusiv în limba rusă:

– “Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că ați fost selectat pentru a primi ajutor financiar în perioada rece a anului din partea Uniunii Europene și People in Need. Vă rugăm să vă adresați la Poșta Moldovei cu buletinul de identitate între 27.02.2025 și 21.03.2025, Linia verde: 080000009.”;

– “Ministerul Muncii și Protecției Sociale vă informează că ați fost selectat pentru a beneficia de ajutor financiar suplimentar în perioada rece a anului, grație suportului financiar al Uniunii Europene și People in Need. Un reprezentant al Poștei Moldovei va livra banii la domiciliul dvs. între 27.02.2025 și 21.03.2025, Vă rugăm să prezentați buletinul de identitate pentru verificare. Linia verde: 080000009”.

De asemenea, beneficiarii ar putea fi contactați telefonic de partenerii Ministerului (operatorii din cadrul A.O. „People in Need”) pentru a le comunica eligibilitatea pentru plata respectivă și unele aspecte privind situația beneficiarilor, dar nu vor fi solicitate datele cu caracter personal (IDNP/acte/copii ale actelor de identitate).

Pentru a-și confirma identitatea la momentul recepționării banilor, beneficiarii vor trebui să prezinte buletinul de identitate doar reprezentantului oficiului poștal, fie că primesc ajutorul la domiciliu sau la poștă. Este important de subliniat că nu va fi necesar ca buletinul de identitate să fie prezentat sau transmis unei alte persoane pentru a accesa ajutorul financiar.

Beneficiarii sunt îndemnați să se informeze doar din surse oficiale și veridice, apelând la asistentul social din comunitatea lor sau la Linia verde a programului – 080000009.

Bugetul total al programului de suport este de 700.000 Euro, sumă care va fi distribuită sub formă de compensații financiare până la sfârșitul lunii martie 2025. Această inițiativă este posibilă datorită contribuțiilor din partea People in Need, a resurselor SOS Ukraine (donațiile poporului ceh) și a finanțării din partea Uniunii Europene.