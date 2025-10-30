Ai noștri tineri uimesc lumea

Intel AI Global Impact Festival promovează proiecte de inteligență artificială cu impact pozitiv în societate și facilitează schimbul de idei între echipe din întreaga lume.

Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13-17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor AI privat și offline care răspunde rapid la întrebările elevilor în mai multe limbi și funcționează pe calculatoare obișnuite de școală și funcționează offline. Practic, este un „tutor virtual” care îi ajută pe elevi să înțeleagă lecțiile și să rezolve exercițiile, chiar dacă profesorul nu este lângă ei sau dacă școala nu are internet rapid.

Dacă un elev nu înțelege o problemă de matematică despre ecuații, poate introduce exercițiul în EDU-RAG. Programul îi arată pas cu pas cum se rezolvă, oferind explicații simple și exemple, astfel încât elevul să poată învăța singur și să înțeleagă logica exercițiului.

„Am creat EDU-RAG pentru ca toți elevii să poată avea un ajutor rapid și clar atunci când au nevoie să învețe. Ne dorim ca fiecare elev să înțeleagă mai ușor lecțiile și să progreseze fără bariere.” – Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii învingătorii globali la INTEL AI Global Impact Festival 2025. Premiul lor a constituit 2000$ și un certificat Intel.

„Anul trecut am cucerit locul I la nivel național, iar anul acesta am ajuns locul I la nivel global – o performanță care demonstrează nu doar talentul excepțional al elevilor noștri, ci și angajamentul liceului de a le oferi un mediu în care inovația și gândirea critică sunt cultivate la cel mai înalt nivel. Ne dorim să inspirăm fiecare elev să dezvolte tehnologii care nu doar impresionează la concursuri internaționale, ci și aduc un impact real în comunitate și în educație.” – ne spune Albert Lobanov, profesor de informatică la Liceul „Nicolae Milescu Spătarul” care a mentorat echipa învingătoare.

La nivel de țară, elevii Gluhu Cristian și Basoc Damian, sub îndrumarea profesoarei Viorica Moglan, de la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” din Chișinău, au primit mențiune pentru proiectul SmartCare, o aplicație mobilă AI care analizează imagini medicale direct pe dispozitiv, oferind evaluări preliminare rapide și fiabile pentru comunitățile cu resurse limitate.

Participarea elevilor la competiție a fost posibilă prin parteneriatul strategic dintre Tekwill și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, care urmărește dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții. Prin programul „Tekwill în Fiecare Școală” (TIFS), elevii din Moldova au acces gratuit la cursuri de Inteligență Artificială implementate în colaborare cu Intel.

„Această victorie confirmă că tinerii noștri, susținuți prin parteneriate strategice precum cel cu Tekwill și programe ca „Tekwill în Fiecare Școală”, au competențe reale și idei inovatoare. Investim în educație digitală și STEM pentru ca toți elevii — indiferent de resurse — să aibă acces la instrumente moderne și să transforme inovația în soluții utile. Mulțumesc profesorilor, mentorilor și partenerilor care au făcut posibil acest succes.” – afirmă Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

“De peste 5 ani, elevii din Republica Moldova participă la Intel® AI Global Impact Festival, obținând rezultate importante pentru țară. În 2024 au câștigat pentru prima dată la nivel global, iar anul acesta și-au menținut tradiția și au adus din nou locul I acasă. Aceste performanțe arată că, prin acces la instrumente și cunoștințe de ultimă generație în domeniul inteligenței artificiale, elevii noștri pot transforma ideile inovatoare în proiecte concrete, care aduc valoare comunităților lor și dezvoltă competențe esențiale pentru viitor.” – afirmă Ana Chirița, Directoare Proiecte Strategice, ATIC.

SmartCare – aplicație AI pentru evaluări medicale rapide

Elevii Gluhu Cristian și Basoc Damian, sub îndrumarea profesoarei Viorica Moglan, de la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” din Chișinău, au obținut mențiune la nivel de regiune pentru proiectul SmartCare, o aplicație mobilă care folosește inteligența artificială pentru a analiza imagini medicale direct pe telefon sau tabletă.

Proiectul ajută comunitățile cu resurse limitate, oferind evaluări preliminare rapide și fiabile. Astfel, chiar dacă nu există un specialist sau un spital aproape, medicii sau elevii pot verifica starea sănătății pacienților și pot decide rapid ce pași trebuie urmați.

Exemplu: dacă cineva dintr-un sat rural face o radiografie, imaginea poate fi analizată imediat pe telefon cu SmartCare. Aplicația recunoaște problemele medicale principale și oferă o evaluare preliminară, economisind timp și facilitând intervenții rapide.

Performanțele elevilor din Republica Moldova la Intel AI Global Impact Festival în ultimii cinci ani

Elevii din Republica Moldova participă constant la competiția Intel® AI Global Impact Festival, obținând rezultate importante și demonstrând că pot dezvolta soluții tehnologice inovatoare pentru provocările comunităților lor.

2024 – Elevii Nikita Moglan și Daniela Malancea de la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” au obținut locul I la nivel global, depășind echipe din SUA, Singapore și alte 105 echipe, cu proiectul „MediScan”, o platformă AI care facilitează diagnostice medicale rapide și accesibile pentru comunitățile defavorizate.



2022 și 2023 – Elevii au obținut premii cu proiecte precum:



„AGROOTS: Agricultură Accesibilă”, o soluție la problema pierderilor agricole cauzate de schimbările climatice și de vremea instabilă.

„Detectarea automată a deșeurilor”, proiect care contribuie la îmbunătățirea procesului de identificare și sortare automată a deșeurilor, utilizând tehnologia Computer Vision.

Sistem de detectare a limbajului semnelor și transformarea acestuia în cuvinte, facilitând comunicarea pentru comunitatea cu deficiențe auditive și promovând incluziunea socială.

Analiza instantanee a sângelui, folosind Inteligența Artificială, care oferă date precise despre starea de sănătate a unei persoane



2021 – Profesorul Dorin Sas a fost primul câștigător din Republica Moldova la această competiție.

Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală” și profesiile viitorului

„Tekwill în Fiecare Școală” este cel mai amplu și inovator proiect educațional din Republica Moldova dedicat transformării învățământului general și furnizării cunoștințelor, resurselor și instrumentelor educaționale de ultimă generație. În patru ani, proiectul a conectat 572 de școli, implicând 102.517 de elevi și 3.600 de profesori. Resursele dezvoltate în cadrul programului – 10 cursuri IT și non-IT sunt disponibile în limbile română și rusă pe platforma https://tekwill.online.