Aglomerație la frontiera moldo-română. Trafic intens la PTF Leușeni, recomandate rute alternative

Foto-credit: Serviciul Vamal RM

Călătorii sunt atenționați asupra valorilor ridicate de trafic înregistrate la PTF Leușeni, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în Republica Moldova.

Potrivit informațiilor oficiale, la PTF Sculeni situația a fost fluidizată, iar traversarea frontierei se desfășoară în condiții normale, cu timpi minimi de așteptare.

În schimb, la PTF Leușeni se mențin fluxuri majore de călători și mijloace de transport. Autoritățile de control activează la capacitate maximă, aplicând măsuri operative pentru reducerea timpilor de traversare.

Pentru evitarea aglomerației, participanților la traficul transfrontalier li se recomandă, pe cât posibil, să opteze pentru rute alternative prin:

  • PTF Leova
  • PTF Cahul

Autoritățile fac apel la răbdare și înțelegere, precizând că vor reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației.

