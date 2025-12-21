Transport

Aflux sporit la frontierele Republicii Moldova: peste 66 de mii de traversări în 24 de ore

Potrivit datelor oficiale ale Poliției de Frontieră, în intervalul 20 decembrie 2025 au fost înregistrate 66 847 de treceri de persoane prin punctele de control, marcând un aflux mai mare față de zilele precedente. 

Aeroportul Internațional Chișinău a rămas cel mai tranzitat punct, cu 17 757 de pasageri care au trecut granița, urmat de vămi importante pe sens rutier – Leușeni cu 10 359, Sculeni cu 9 179 şi Otaci cu 7 224 de traversări. De asemenea, la punctul de trecere Palanca au fost raportate 1 000 de persoane, un nivel în creștere comparativ cu zilele anterioare.

Forţele de frontieră au semnalat un număr redus de încălcări ale regimului de frontieră, inclusiv două treceri ilegale și două tentative de folosire a documentelor false. În plus, au fost consemnate cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și ieșire din Republica Moldova și încălcări ale regimului punctelor de trecere.

Trecerea prin punctele de frontieră de la graniţa cu Ucraina rămâne afectată de evoluţii excepţionale. Autoritățile au informat că traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk prin Tudora-Starokazacie este permisă fără restricții, însă pentru zona Odesa accesul este limitat pentru cetățeni ucraineni și mijloace de transport de până la 7 tone, ca urmare a situației de securitate în regiune. Poliţia de Frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție pentru siguranța călătorilor.

Analiza comparativă a datelor din ultimele zile arată o tendință de creștere a traficului transfrontalier. De exemplu, în 19 decembrie au fost înregistrate 59 241 de traversări, iar pe 18 decembrie – 56 859, semnalând o creștere progresivă spre nivelul atins pe 20 decembrie.

Autoritățile de frontieră recomandă folosirea punctelor alternative pentru evitarea aglomerațiilor și respectarea regulilor de trecere la frontieră, pentru un control cât mai eficient și sigur.

