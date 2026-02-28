Internațional

Aeroportul Internațional din Kuweit atacat de drone, autoritățile spun că situația este sub control

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 februarie 2026
1 Mai puțin de un minut
Captură social media

Autoritatea Generală a Aviației Civile din statul Kuweit a anunțat, prin purtătorul său oficial de cuvânt, Abdullah Al-Rajhi, că o dronă a vizat Aeroportul Internațional din Kuweit, provocând rănirea ușoară a mai multor angajați și pagube materiale limitate la terminalul de pasageri T1.

Potrivit declarației oficiale, autoritățile competente au activat imediat procedurile de urgență aprobate, incidentul fiind gestionat rapid, iar zona securizată. În prezent continuă evaluarea situației, acordarea îngrijirilor necesare și reorganizarea operațiunilor aeroportuare, în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță.

Instituția a precizat că situația se află sub control deplin și că siguranța pasagerilor și a personalului reprezintă prioritatea principală a autorităților. Totodată, autoritatea a anunțat că va furniza actualizări presei imediat ce vor apărea informații noi, exclusiv prin canale oficiale.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 28 februarie 2026
1 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

EAU: atac cu rachete balistice și drone iraniene, un civil ucis și mai multe proiectile interceptate

28 februarie 2026

Stare de urgență în Israel: Autoritățile suspendă activitățile neesențiale și închid spațiul aerian

28 februarie 2026

Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni”

24 februarie 2026

Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani

22 februarie 2026
Back to top button