Aeroportul Internațional din Kuweit atacat de drone, autoritățile spun că situația este sub control

Autoritatea Generală a Aviației Civile din statul Kuweit a anunțat, prin purtătorul său oficial de cuvânt, Abdullah Al-Rajhi, că o dronă a vizat Aeroportul Internațional din Kuweit, provocând rănirea ușoară a mai multor angajați și pagube materiale limitate la terminalul de pasageri T1.

Potrivit declarației oficiale, autoritățile competente au activat imediat procedurile de urgență aprobate, incidentul fiind gestionat rapid, iar zona securizată. În prezent continuă evaluarea situației, acordarea îngrijirilor necesare și reorganizarea operațiunilor aeroportuare, în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță.

Instituția a precizat că situația se află sub control deplin și că siguranța pasagerilor și a personalului reprezintă prioritatea principală a autorităților. Totodată, autoritatea a anunțat că va furniza actualizări presei imediat ce vor apărea informații noi, exclusiv prin canale oficiale.