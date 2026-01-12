Economic

Aeroportul Internațional Chișinău scoate la vânzare masă lemnoasă. Vezi prețul și condițiile de achiziție

Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău anunță că dispune, în prezent, de masă lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare și igienizare a arboreturilor din perimetrul aeroportului.

Potrivit administrației, entitățile interesate sunt invitate să depună solicitări pentru achiziționarea mai multor tipuri de masă lemnoasă, inclusiv lemn de foc tare, lemn de foc moale și resturi lemnoase. Comercializarea se va face în conformitate cu cerințele stabilite în Caietul de Sarcini.

Pentru informații suplimentare și clarificări, doritorii pot contacta administrația aeroportului la adresa de e-mail cancelar@airport.md, la sediul din bd. Dacia 80/3, municipiul Chișinău, sau la numărul de telefon 0788 30 434. Persoană de contact: Irina Marșalova.

Reprezentanții aeroportului menționează că demersul face parte din gestionarea responsabilă a resurselor rezultate în urma lucrărilor de întreținere a infrastructurii verzi din perimetrul aerogării.

