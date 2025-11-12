Transport

Aeroportul „Eugen Doga” introduce sistemul PAX Track pentru a îmbunătăți fluxul de pasageri

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 noiembrie 2025
8 1 minut pentru citire
Foto: airport.md

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început implementarea sistemului PAX Track, o soluție digitală care monitorizează în timp real traseul pasagerilor, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, cu scopul de a reduce timpii de așteptare și de a face traficul din terminal mai fluent. Anunțul a fost făcut în această săptămână, măsura fiind prezentată drept un pas-cheie în modernizarea operațiunilor aeroportuare.

Potrivit comunicărilor publice, PAX Track agregă date operaționale și oferă operatorilor o imagine unificată asupra zonelor aglomerate, permițând redistribuirea rapidă a resurselor (ghișee, linii de securitate, porți de îmbarcare). Scopul este scurtarea cozilor și creșterea confortului călătorilor în momentele de vârf.

Implementarea vine pe fondul unui trafic în creștere la RMO, iar aeroportul urmărește să optimizeze parcursul pasagerului fără a modifica procedurile de securitate sau frontiere. În primă fază, sistemul acoperă principalele puncte ale fluxului – check-in, control securitate, porți, urmând să fie extins pe întreg terminalul pe măsură ce sunt calibrate algoritmii și panourile de monitorizare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 noiembrie 2025
8 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Doar în 5 din 22 verificări nu au fost constatate încălcări

10 noiembrie 2025

33 persoane străine n-au reușit să intre în Republica Moldova

30 septembrie 2025

Sistemul Informațional BQS reduce rândul și la vama Leușeni

22 septembrie 2025

Nu vă grăbiți și evitați îmbulzeala

15 septembrie 2025
Back to top button