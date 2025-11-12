Aeroportul „Eugen Doga” introduce sistemul PAX Track pentru a îmbunătăți fluxul de pasageri

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început implementarea sistemului PAX Track, o soluție digitală care monitorizează în timp real traseul pasagerilor, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, cu scopul de a reduce timpii de așteptare și de a face traficul din terminal mai fluent. Anunțul a fost făcut în această săptămână, măsura fiind prezentată drept un pas-cheie în modernizarea operațiunilor aeroportuare.

Potrivit comunicărilor publice, PAX Track agregă date operaționale și oferă operatorilor o imagine unificată asupra zonelor aglomerate, permițând redistribuirea rapidă a resurselor (ghișee, linii de securitate, porți de îmbarcare). Scopul este scurtarea cozilor și creșterea confortului călătorilor în momentele de vârf.

Implementarea vine pe fondul unui trafic în creștere la RMO, iar aeroportul urmărește să optimizeze parcursul pasagerului fără a modifica procedurile de securitate sau frontiere. În primă fază, sistemul acoperă principalele puncte ale fluxului – check-in, control securitate, porți, urmând să fie extins pe întreg terminalul pe măsură ce sunt calibrate algoritmii și panourile de monitorizare.