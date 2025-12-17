CriuleniCultural

Actualizat: Campania „Hai Acasă de Crăciun” va aduce un concert și în or. Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
23 1 minut pentru citire

Ministerul Culturii a anunțat despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026. 

Pe data de 3 ianuarie 2026, un concert în cadrul campaniei este programat și în or. Criuleni, la Centrul raional de Culturăși Tineret „G. Sirbu”, cu interpreții Nelly Ciobanu și Vitalie Dani, ne-a comunicat Laura Rînja, specialistă în secția comunicare cu mass-media a Ministerului Culturii. În lista inițială publicată ieri au fost incluse concertele care deja au fost stabilite definitiv, astfel că lista se va mai actualiza periodic, a anunțat aceeași sursă. 

Printre colectivele incluse în program sunt ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiști independenți.

Administrațiile publice locale sunt încurajate să completeze programul artistic cu activități specifice: târguri și expoziții de artizanat, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive.

Primul concert din cadrul programului va avea loc pe 18 decembrie, la Sărata-Galbenă, Hîncești.

În raionul Dubăsari, conform listei anexate la comunicatul Ministerului Culturii, mai exact, în satul Molovata, la 27 decembrie, melomanii sunt așteptați la un recital susținut de interpreții Mihai Ciobanu și Anișoara Puică. 

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 decembrie 2025
23 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Campania „Hai acasă de Crăciun” va aduce un concert la Molovata. Raionul Criuleni, omis din lista evenimentelor

16 decembrie 2025

Au aprobat bugetul r. Criuleni și strategia pentru următorii cinci ani

16 decembrie 2025

Angajații IP Criuleni s-au implicat în campania de informare de prevenire a violenței (foto)

11 decembrie 2025

De azi, Centrul de Sănătate Criuleni are conducere nouă

10 decembrie 2025
Back to top button