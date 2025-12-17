Actualizat: Campania „Hai Acasă de Crăciun” va aduce un concert și în or. Criuleni

Ministerul Culturii a anunțat despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026.

Pe data de 3 ianuarie 2026, un concert în cadrul campaniei este programat și în or. Criuleni, la Centrul raional de Culturăși Tineret „G. Sirbu”, cu interpreții Nelly Ciobanu și Vitalie Dani, ne-a comunicat Laura Rînja, specialistă în secția comunicare cu mass-media a Ministerului Culturii. În lista inițială publicată ieri au fost incluse concertele care deja au fost stabilite definitiv, astfel că lista se va mai actualiza periodic, a anunțat aceeași sursă.

Printre colectivele incluse în program sunt ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiști independenți.

Administrațiile publice locale sunt încurajate să completeze programul artistic cu activități specifice: târguri și expoziții de artizanat, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive.

Primul concert din cadrul programului va avea loc pe 18 decembrie, la Sărata-Galbenă, Hîncești.

În raionul Dubăsari, conform listei anexate la comunicatul Ministerului Culturii, mai exact, în satul Molovata, la 27 decembrie, melomanii sunt așteptați la un recital susținut de interpreții Mihai Ciobanu și Anișoara Puică.