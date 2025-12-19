Transport

Actualizare: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un nou atac cu drone

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 decembrie 2025
23 Mai puțin de un minut

Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată temporar ca urmare a unui nou atac cu drone în zonă. Din motive de securitate, autoritățile au instituit restricții la punctele de trecere a frontierei din proximitate.

În prezent, la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este permisă exclusiv cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).

Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această direcție și să urmărească anunțurile oficiale pentru informații actualizate privind reluarea traficului.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 decembrie 2025
23 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Activitate reluată parțial la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe”

19 decembrie 2025

Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina

18 decembrie 2025

Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei mâine din cauza restricțiilor de circulație

12 decembrie 2025

Activitate sistată temporar la postul vamal Cahul-Oancea din cauza lucrărilor la rețeaua de internet

2 decembrie 2025
Back to top button