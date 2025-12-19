Actualizare: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un nou atac cu drone

Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată temporar ca urmare a unui nou atac cu drone în zonă. Din motive de securitate, autoritățile au instituit restricții la punctele de trecere a frontierei din proximitate.

În prezent, la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este permisă exclusiv cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).

Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această direcție și să urmărească anunțurile oficiale pentru informații actualizate privind reluarea traficului.