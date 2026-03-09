Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene, suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice în Ucraina

Activitatea în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost suspendată temporar, după ce autoritățile ucrainene au raportat defecțiuni tehnice la sistemele informaționale utilizate în controlul de frontieră.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile de control la frontieră din Ucraina, problemele tehnice afectează toate punctele de trecere de pe teritoriul ucrainean, ceea ce a determinat sistarea temporară a activității până la remedierea situației.

În acest context, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal din Republica Moldova au anunțat că punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene își suspendă temporar activitatea, până când partea ucraineană va relua procedurile de control.

Autoritățile îi îndeamnă pe călători să manifeste înțelegere și răbdare, menționând că informații suplimentare vor fi comunicate imediat ce sistemele afectate vor fi restabilite și traficul la frontieră va putea fi reluat în condiții normale.