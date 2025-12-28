Transport

Activitatea postului vamal Molovata, suspendată temporar din cauza condițiilor meteo

Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță suspendarea temporară a activității la postul vamal de tip debarcader Molovata, din cauza rafalelor puternice de vânt care afectează circulația pe râul Nistru.

În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18”, situat la aproximativ 32 de kilometri distanță.

Potrivit Serviciul Vamal al Republicii Moldova, activitatea la postul Molovata va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea circulației în siguranță. Autoritățile anunță că vor reveni cu informații actualizate și recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale.

