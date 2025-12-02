Activitate sistată temporar la postul vamal Cahul-Oancea din cauza lucrărilor la rețeaua de internet

Astăzi, 2 decembrie, între orele 14:00 și 15:30, în postul vamal de frontieră Cahul-Oancea sunt efectuate lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet. În acest interval, conexiunea va fi întreruptă temporar, ceea ce presupune și sistarea activității postului până la finalizarea intervențiilor.

Autoritățile precizează că durata anunțată este una estimativă. În situația în care lucrările vor fi încheiate mai devreme, va fi emisă o informare suplimentară pentru actualizarea programului de funcționare.

Pentru a preveni eventualele întârzieri, participanții la trafic sunt încurajați să își planifice din timp traversarea frontierei sau să utilizeze punctele vamale alternative: Giurgiulești-Galați, Leova-Bumbăta, Leușeni-Albița ori Sculeni-Sculeni.

Pentru informații adiționale sau suport, atât persoanele fizice, cât și agenții economici pot contacta Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul +373 22 788 888.