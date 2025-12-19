Transport

Activitate reluată parțial la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 decembrie 2025
Poliția de Frontieră informează că, potrivit datelor comunicate de autoritățile de frontieră ucrainene, la ora 12:13 a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor.

Totodată, la ora 12:30, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie”, procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport se efectuează doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este autorizată exclusiv cetățenilor care se deplasează spre orașul Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).

În contextul situației existente, autoritățile de frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție, pentru a nu expune cetățenii unor riscuri de securitate.

