Acțiune amplă de plantare a pădurilor în acest weekend. Voluntarii sunt invitați și în raionul Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 martie 2026
31 1 minut pentru citire
Foto: mediu.gov.md

În acest weekend, pe 14 și 15 martie 2026, în Republica Moldova va avea loc una dintre cele mai mari acțiuni de plantare a arborilor din această primăvară. Evenimentul este organizat cu implicarea voluntarilor și a specialiștilor din domeniul silvic, iar doritorii sunt invitați să participe inclusiv în mai multe locații din raionul Criuleni.

Potrivit organizatorilor, vor fi deschise aproximativ 90 de locații în întreaga țară, de la nord la sud și de la est la vest. În fiecare dintre acestea participanții vor avea la dispoziție puieți forestieri, unelte și inventar de lucru, iar voluntarii vor fi întâmpinați și cu ceai și biscuiți.

Persoanele interesate pot consulta lista locațiilor disponibile: centralizatort_PNERP, unde sunt indicate sectoarele de plantare și datele de contact ale coordonatorilor. După alegerea locației, voluntarii trebuie să se înregistreze telefonic la 068589685, la Agenția „Moldsilva”.

Totodată, organizatorii recomandă ca vineri, 13 martie, participanții să ia legătura cu coordonatorul sectorului ales pentru a confirma desfășurarea lucrărilor, în funcție de condițiile meteorologice.

Inițiativa își propune mobilizarea unui număr cât mai mare de voluntari pentru a extinde suprafețele împădurite din Republica Moldova. Organizatorii subliniază că numărul pădurilor plantate depinde de implicarea oamenilor, iar la acțiune sunt așteptați toți cei care doresc să contribuie la un mediu mai verde.

