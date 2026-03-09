Acte falsificate depistate la frontiera Republicii Moldova într-o săptămână

Polițiștii de frontieră au depistat, pe parcursul săptămânii precedente (2-8 martie 2026), 11 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, în timpul controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei de stat.

Potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, documentele suspecte au fost descoperite atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Cazurile au fost înregistrate la mai multe puncte de trecere a frontierei.

Cele mai multe situații au fost depistate la punctul de trecere Punctul de Trecere a Frontierei Costești, unde au fost identificate 6 documente falsificate. Alte 2 cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, câte unul la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni și Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, iar un alt caz a fost depistat în cadrul Aeroportul Internațional Chișinău.

Toate documentele suspecte au fost ridicate și transmise spre expertiză, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care acestea au fost prezentate la control.

Autoritățile reamintesc că utilizarea sau prezentarea documentelor de călătorie falsificate la trecerea frontierei de stat constituie infracțiune și este sancționată conform legislației Republicii Moldova.

În acest context, Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să utilizeze doar documente de călătorie valabile, emise de autoritățile competente, să evite intermediarii dubioși pentru obținerea actelor și să manifeste răbdare și cooperare în timpul controalelor la frontieră.