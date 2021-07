Achiziţiile publice de valoare mică ar putea fi reglementate de prevederi noi

Autoritățile publice locale ar putea fi obligate să publice pe resursele destinate achizițiilor electronice toate anunțurile despre achizițiile de valoare mică care depășesc suma de 30 de mii de lei, și să obțină astfel mai multe oferte. Un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea unui regulament nou care vizeaza achizițiile publice de valoare mica a fost supus consultărilor publice până pe data de 21 iunie, anul curent, cu menţiunea că documentul va intra în vigoare pe 26 iunie 2021.

Proiectul hotărârii prevede că achiziţiile publice de valoare mică pot avea loc doar dacă au fost incluse în planul anual al achiziţiilor publice ale instituţiilor, dacă au surse de acoperire, şi dacă informaţia despre ele a fost publicată în sistemul informaţional automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” (SIA RSAP). Maria Boşcanean, şefa secţiei economie, investiţii şi relaţii externe a Consiliului raional Criuleni, a spus, contactată de Est-Curier, că proiectul hotărârii a ajuns destul de târziu în vizorul persoanelor interesate, de aceea l-a direcţionat către toate primăriile ca fiecare funcţionar la care se referă să îşi poate expune părerea. Funcţionara consideră că documentul ar fi trebuit să fie mult mai mediatizat, dezbătut: „Noul regulament prevede că doar achiziţiile până la 30 de mii fără taxa pe valoarea adăugată se fac în bază de cont. O altă prevedere nouă este că ofertele se depun în termen de minim 3 zile pentru bunuri şi servicii, și am atenţionat primarii să-şi finalizeze procedurile, dacă le au începute, până la data limită indicată în proiect – 26 iunie”. În același timp, remarcă funcţionara, în unele cazuri şi până la intrarea în vigoare a noilor prevederi sunt entităţi juridice care publică toate achiziţiile în SIA RSAP, pentru o mai mare transparenţă. La modificările precedente ale acestui regulament, primarii ar fi fost nemulţumiţi şi au declarat că nu mai au sorț de o descentralizare financiară adevărată, iar noile reguli nu fac decât să extindă termenii de achiziţii. Contactată pentru o opinie referitor la regulamentul discutat, primarul s. Cimişeni, Valentina Pisarenco, consideră că prevederile noi nu sunt deloc în ajutor primarilor. Pe deoparte, în primării nu sunt specialişti care să se ocupe doar de achiziţii, iar de cealaltă parte, cei care sunt, nu reușesc să îndeplinească acest volum de lucru. „Noi am discutat în colectiv acest aspect, dar cui să dau aceste responsabilităţi? Şi secretarul, şi contabilul sunt foarte ocupaţi, au spus că se dau bătute şi pleacă, or, salariul pentru care sunt angajate nu este motivant să mai aibă şi sarcina achiziţiilor. Ne-a mirat că acest document ar intra în vigoare la 26 iunie 2021 şi noi nu am ştiut de el. E mai simplu să faci achiziții directe, alegem antreprenori care ne fac lucrul calitativ, nu alergăm după ei pe urmă. Dacă vor să le facă cei de la raion şi să ne prezinte ofertantul, le dau cu plăcere!” „Dacă am avea persoană special angajată să facă numai achiziţii, de dimineaţă până seara la calculator, am face achiziţii şi de la un leu! Dacă regulamentul o să fie aprobat, noi n-o să reuşim să facem lucrările în termen. În total, prin achiziţii de valoare mică se cheltuie sute de mii de lei, dar e mai simplu: azi faci contractul, l-ai înregistrat, mâine ai luat marfa. Acum o să pierdem din timp. Bugetul ar putea câştiga, poate nu mult, dar de procedură, e greu. De ce nu s-a consultat cu administraţia publică locală acest regulament? Noi mereu am solicitat să ni se majoreze acest prag”, a fost opinia lui Valeriu Carţîn, primar de Măşcăuţi. ONG-urile care monitorizează achiziţiile publice, dimpotrivă, salută acest regulament. Diana Enachi, economistă în cadrul IDIS „Viitorul”, a comentat noul regulament în felul următor: „Regulamentul n-a fost încă aprobat. Din experienţa noastră de monitorizare, aplicarea acestui regulament este un aspect pozitiv, pentru că vor fi mai transparente contractele de achiziţii. Noi am analizat acest proiect cu scopul de a da propuneri ministerului, așa cum facem mereu, dar la drept vorbind, cred că pentru prima dată nu am avut propuneri. E prima experienţă de genul să analizăm un proiect şi să nu avem propuneri! Este adevărat, că primăriile vor avea mai mult de lucru, că prin MTender se vor face toate achiziţiile de peste 30 de mii, dar din punctul meu de vedere, nu e neapărat o complicare, ci o îmbunătăţire. Toate aceste modificări sunt inevitabile, este o evoluţie firească pentru a ţine şi achiziţiile de valoare mică în aria transparenței. La moment, ce avem noi la achiziţiile sub 200 de mii şi sub 250 de mii la lucrări, este o totală lipsă de date: Agenţia Achiziţii Publice nu procesează rapoartele anuale cu privire la achiziţiile de valoare mică, şi prin urmare, noi în ţară nu avem nici o statistică cu privire la aceste achiziţii de valoare mică, care sunt foarte multe. Pragurile actuale sunt foarte mari pentru bugetele noastre locale, care în 80-90 la sută se dau pe achiziţii de valoare mică. Dacă au o dată în an o licitaţie sau un COP, atât, în rest sunt zeci de contracte pe care nimeni nu le procesează şi nu le verifică”. Maria Covalciuc, preşedinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, asociaţie cate monitorizează achiziţiile publice începând cu 2015, consideră că achizițiile publice de valoare mica sunt cele mai netransparente proceduri de achiziții publice, deoarece nu sunt altceva decât niște contracte încheiate direct cu agenții economici. „Odată cu adoptarea, în octombrie 2018, a amendamentelor la Legea 131/2015, pragurile pentru achizițiile de valoare mică au fost majorate până la 200 000 lei pentru achizițiile de bunuri și servicii și 250 000 lei pentru achizițiile de lucrări. Pentru Republica Moldova, aceste sume sunt foarte mari pentru a încheia contracte directe, prin proceduri netransparente și unde lipsește concurența. Prin urmare, noul Regulament cu privire la modul de organizare a achizițiilor publice de valoare mică prevede că toate achizițiile cu o valoare estimată mai mare de 30 000 lei trebuie publicate obligatoriu în sistemul SIA RSAP Mtender, astfel fiind garantată respectarea principiului transparenței. Așadar, fiecare cetățean interesat va avea posibilitate să vadă cum sunt cheltuiți banii din bugetul public. Mai mult decât atât, o altă prevedere importantă se referă la interdicția atribuirii contractului de achiziții publice unui operator economic inclus în Lista de interdicție. Anterior, agenții economici care nu și-au onorat obligațiile contractuale și au fost incluși în această listă, deși nu puteau participa la proceduri de achiziții publice, continuau să câștige contracte de valoare mică. Încălcare ce va fi exclusă odată cu intrarea în vigoare a acestui nou Regulament” , a subliniat Maria Covalciuc. La 1 iulie, noul regulament urma să fie discutat cu reprezentanții APL. Vom reveni cu detalii.

S. Cernov