Aceleași necesități, dar cu gusturi diferite

La 1 octombrie 2025, în urma executării bugetului pentru 2024 în soldul disponibil al mijloacelor financiare al primăriei Criuleni, erau 806,5 mii de lei.

Joi, 13 noiembrie 2025, consilierii orășenești s-au întrunit pentru a pune acești bani „la cale”. Conform proiectului de decizie cea mai mare parte din sold era destinată achiziționării unui automobil de serviciu pentru aparatul Primăriei, în valoare de 615 mii lei.

Vestea aceasta a contrariat mai mulți cetățeni, iar CSJ „Echitate” a elaborat un chestionar în cadrul căruia cetățenii și-au putut exprima propria viziune asupra cheltuirii banilor publici. Rezultatele reflectă un nivel înalt de interes civic și preocupare pentru prioritizarea nevoilor reale ale comunității. Nota informativă despre rezultatele acelei chestionări consilierii au primit-o la ședință, dar nu prea au umblat la ea.

Altfel ar fi aflat că 91% (124) dintre cetățeni și-au exprimat dezacordul față de achiziția automobilului, considerând că fondurile ar trebui direcționate către investiții publice esențiale – apă, canalizare și reparația drumurilor.

În cadrul ședinței din 13 noiembrie 2025, dna Svetlana Sclifos, contabilă-șef, a explicat necesitatea achizitiei unui nou automobil prin faptul că actuala mașină a fost procurată în 2016, „are uzura depășită și respectiv consumul de combustibil crește, iar pentru reparații s-au cheltuit deja 119 mii lei. Plus, cu o singură unitate de transport nu ne putem deplasa când avem nevoie mai mulți să plecăm în direcții diferite.”

Consilierul Alexandru Zolotco a susținut ideea: „„Dacia” a fost cumpărată când eram viceprimar, pentru că era necesară, dar motorul e slab. Propun să fie achiziționată o mașină de teren”.

La întrebarea ce fel de mașină și de unde o va cumpăra, primarul Mihail Sclifos a concretizat că „va fi anunțată achiziție publică și atunci, reieșind din oferte se va identifica vânzătorul”.

Consilierul Mihail Sclifos a fost curios să afle cine va gestiona noua achiziție și a aflat de la dna contabilă că și viceprimarul are permis de conducere și că, de fapt în statele primăriei, figurează și funcția de șofer, dar este vacantă.

În cadrul ședinței s-a accentuat că automobilul actual e în stare funcțională și rămâne în continuare la dispoziția angajaților primăriei. La 13 noiembrie 2025 propunerea inițială a fost aprobată cu 12 voturi „pro”, un vot „împotrivă”, și 3 abțineri.

Conform art. 20 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 decizia respectivă intră în vigoare în maxim 10 zile, adică la data includerii în Registrul de stat al actelor locale: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126281&lang=ro

La 14 octombrie 2025, ora 10.20 Primăria Criuleni publicase deja anunțul pe https://achizitii.md/ro/public/tender/21508969 despre cererea ofertei de prețuri pentru procurarea unui automobil, bugetul preconizat fiind de 620 mii lei, fără TVA, față de 615 mii votat de consilieri. Perioada de depunere a ofertelor începe din 18 nov 2025, 14:00 – 27 nov 2025, 15:00.

Primăria Criuleni include trei localități, cu nici 10 mii de locuitori, majoritatea drumurilor sunt asfaltate și practicabile, astfel că o mașină de teren cu minim 230-254 cai putere: scaune cu masaj și funcție de memorie; Trapă panoramică cu deschidere electrică/ Jante aliaj diametru R19”- R 20” și consum mixt: ~8.5 -10 l/100 km s-ar încadra perfect în peisaj.

Până la 28 noiembrie 2025 urmează a fi identificați distribuitorii care ar putea vinde un automobil a.f. 2025 cu următoarele caracteristici: 2025-11-14 08_30-1763109043-specificatii tehnice automobilsigned.

Eventualul vânzător trebuie să ofere și o garanție de 5 ani și disponibilitatea de deservire pe perioada de garanție în service autorizat.

Apropo la 14 octombrie 2025 expira și termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitația anunțată de Consiliul raional Criuleni pentru procurarea unui automobil de serviciu cu valoarea totală estimată fără TVA de 475 000.00 MDL, iar în caietul de sarcini se specifică consumul de carburanți mediu de: 4.5-6,0l. Vezi: 202511050906_Caiet de sarcini (1).signed.