Incidente

Accident fatal la Cruglic. Două persoane și-au pierdut viața după răsturnarea unui automobil VAZ

La data de 7 noiembrie, în jurul orei 16:25, pe o stradă din satul Cruglic, raionul Criuleni, s-a produs un grav accident rutier, soldat cu decesul a două persoane.

Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 72 de ani, aflat la volanul unui automobil de model VAZ, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, tamponând o femeie de 45 de ani care se afla pe acostament. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat într-un copac și s-a răsturnat.

Atât conducătorul auto, cât și pietonul au decedat la fața locului.

Polițiștii din Criuleni continua cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, comunică Elena Baietrău, ofițer de presă IP Criuleni.

Apropo: în weekendul care a trecut 68 de șoferi au fost prinşi băuţi sau drogaţi la volan, în urma unor acţiuni de verificare derulate de poliţişti pe şoselele din Republica Moldova. În total, au fost înregistrate peste 4.100 de abateri de la regimul circulaţiei rutiere. Mai bine de 1.900 de şoferi au fost sancţionaţi pentru că au depăşit limita de viteză, iar alţi aproape 150 de conducători auto pentru neacordarea priorităţii pietonilor. Alte nereguli depistate în weekendul trecut se referă la necuplarea centurii de siguranță și folosirea telefonului în timpul șofatului.

