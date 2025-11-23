Incidente

Accident pe R-16: o șoferiță de 21 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un copac

Foto: Poliția Republicii Moldova/Telegram

Ieri, 22 noiembrie 2025, în jurul orei 15:20, pe segmentul dintre localitățile Blîndești și Sculeni, a avut loc un accident grav. O tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, aflată la volanul unui Volkswagen fără a deține permis de conducere, se deplasa în direcția municipiului Ungheni.

În timpul deplasării, aceasta a pierdut controlul asupra vehiculului, a derapat și a fost proiectată pe sensul opus de circulație, lovindu-se puternic de un copac de pe marginea drumului.

Impactul a fost fatal pentru tânără, care a murit înainte de sosirea medicilor. Pasagerul ei, un bărbat de 31 de ani, a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la Spitalul din Bălți.

Autoritățile au inițiat un proces penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

