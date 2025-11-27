Incidente

VIDEO//Accident fatal pe traseul Ohrincea-Cruglic: un șofer de 33 de ani a decedat

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 noiembrie 2025
1.027 1 minut pentru citire

Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, și-a pierdut viața în această dimineață pe traseul Ohrincea-Cruglic, în raionul Criuleni, după ce automobilul pe care îl conducea, un Volkswagen, s-a izbit violent în stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic.

Potrivit informațiilor preliminare, impactul a fost atât de puternic încât vehiculul a luat foc, iar șoferul a fost găsit decedat la fața locului. Poliția menționează că, anterior accidentului, bărbatul fusese observat de un echipaj INSP în stația din localitatea Ivancea, raionul Orhei. Agenții i-au solicitat actele și testarea alcoolscopică, însă acesta ar fi pornit motorul și ar fi plecat, ignorând indicațiile legale.

Deplasându-se cu viteză excesivă pe drumul R-6 – G-72, într-o zonă cu carosabil umed, șoferul ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi izbit de stația de așteptare.

Polițiștii i-au acordat primul ajutor până la sosirea echipajului medical, însă medicii nu au putut decât să constate decesul. Cadavrul a fost transportat pentru expertiză medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a morții.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 noiembrie 2025
1.027 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Produse de tutun și alcool transportate ilicit, depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal în nordul țării

27 noiembrie 2025

Un tânăr de 28 ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu

25 noiembrie 2025

O sobă defectă a pus în pericol viața a trei persoane, inclusiv doi copii

25 noiembrie 2025

Incident în r. Florești: o dronă găsită pe acoperișul unei case

25 noiembrie 2025
Back to top button