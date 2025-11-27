VIDEO//Accident fatal pe traseul Ohrincea-Cruglic: un șofer de 33 de ani a decedat

Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, și-a pierdut viața în această dimineață pe traseul Ohrincea-Cruglic, în raionul Criuleni, după ce automobilul pe care îl conducea, un Volkswagen, s-a izbit violent în stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic.

Potrivit informațiilor preliminare, impactul a fost atât de puternic încât vehiculul a luat foc, iar șoferul a fost găsit decedat la fața locului. Poliția menționează că, anterior accidentului, bărbatul fusese observat de un echipaj INSP în stația din localitatea Ivancea, raionul Orhei. Agenții i-au solicitat actele și testarea alcoolscopică, însă acesta ar fi pornit motorul și ar fi plecat, ignorând indicațiile legale.

Deplasându-se cu viteză excesivă pe drumul R-6 – G-72, într-o zonă cu carosabil umed, șoferul ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi izbit de stația de așteptare.

Polițiștii i-au acordat primul ajutor până la sosirea echipajului medical, însă medicii nu au putut decât să constate decesul. Cadavrul a fost transportat pentru expertiză medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a morții.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

