Accident grav pe traseul R-30, soldat cu un deces, la Anenii Noi

Poliția din Anenii Noi a fost sesizată astăzi despre producerea unui accident rutier grav pe traseul R-30, în apropierea orașului Anenii Noi.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Toyota, condus de o femeie în vârstă de 61 de ani, a intrat pe contrasens, din motive care urmează a fi clarificate, și s-a ciocnit frontal cu un camion, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani.

În urma traumatismelor suferite, conducătoarea auto a decedat pe loc.

Poliția desfășoară investigații pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.

