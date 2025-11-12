Accident grav pe R-25, la ieșirea din Lozova

Trei persoane au decedat, iar o femeie a ajuns la spital, în urma unui accident rutier produs miercuri, 12 noiembrie 2025, la ieșirea din satul Lozova, pe traseul R-25, între localitățile Lozova și Micleușeni (raionul Strășeni).

Potrivit Poliției, un bărbat de 65 de ani, aflat la volanul unui Mitsubishi, ar fi circulat cu viteză excesivă, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un Suzuki condus de o femeie de 58 de ani. În urma impactului, șoferul și doi pasageri din Mitsubishi, cu vârste de 35 și 36 de ani, au murit la fața locului. Conducătoarea autoturismului Suzuki a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Oamenii legii au demarat investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului