Accesul la granturi pentru tinerii din r. Criuleni s-a deschis

Programul raional de granturi pentru organizațiile de tineret din r. Criuleni, ediția 2024, a fost lansat.

În acest an susținerea financiară a programului a crescut la 300 de mii de lei, bani din bugetul raionului. Programul este gestionat de către Centrul de Resurse pentru Tineri „UNIT”, partenerul Consiliului raional Criuleni în relațiile cu tinerii și grupurile organizate de tineri, care aleg să se implice în viața comunității. După cum ne-a explicat șeful Centrului UNIT, dl Eduard Soltanici, noutatea acestei ediții ar fi un buget general mai mare pentru program și o sumă mai mare pe care grupurile de inițiativă și organizațiile de tineret o pot solicita pentru inițiativele lor.

„La aprobarea bugetului pentru anul 2024, consilierii raionali au votat suma de 250 de mii de lei pentru granturile tinerilor, dar la ședința din martie suma a fost completată cu încă 50 de mii, pentru că s-a luat în considerare creșterea prețurilor. În rest, încercăm să depunem tot efortul ca să implicăm și să motivăm cât mai mulți tineri să participe la programul actual” – a spus Eduard Soltanici.

În anul 2024, organizatorii și-au propus să selecteze până la 15 organizații de tineret și/sau grupuri de inițiativă ale tinerilor, ideile cărora, cu accent pe nevoile tinerilor, să fie finanțate cu până la 20 de mii de lei fiecare. Sunt încurajate și parteneriatele cu autoritățile publice locale, care să asigure durabilitate celor realizate în fiecare localitate.

Din anunțul despre lansarea programului, este clar că eligibile vor fi activități precum: crearea și dezvoltarea capacităților grupurilor de inițiativă/Consiliilor Locale ale Tinerilor; activități pentru realizarea Planului de acțiuni al grupurilor de inițiativă/Consiliilor Locale ale Tinerilor; organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.; desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor; concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive; caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.; proiecţii de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu necesități speciale; vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret; discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, simpozioane cu participarea tinerilor; seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri; constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.

Activitățile proiectului vor demara în luna iunie și se vor încheia în luna noiembrie, anul curent. Propunerile de proiect pot fi depuse de către tineri cu vârsta 14-35 de ani. Grupul de tineri trebuie să fie format din cel puțin 3 membri, și aceștia nu trebuie să fie angajaţi ai autorităţilor publice, centrelor de tineret şi instituţiilor de lucru cu tinerii. Propunerile pot fi depuse până la 28 aprilie 2024.

În anul 2022, tinerii au implementat 17 proiecte cu valoarea totală de 200 de mii de lei, în 2023 – 14 proiecte, cu suport financiar de 210 mii de lei. Activitățile pentru care au primit finanțare au adus îmbunătățiri în infrastructura școlilor în care tinerii își fac studiile, activități artistice, sportive, proiecte educaționale, etc.

Click pentru Ghidul solicitantului.