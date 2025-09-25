Accesibil copiilor din întreaga țară

Un cabinet de rezonanță magnetică nucleară (RMN) a fost inaugurat la 25 septembrie 2026 la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.

Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – costă 25,6 milioane de lei și a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale.

În plus, printr-un proiect implementat cu sprijinul UNICEF Moldova, de 2,7 milioane de lei, cabinetul de RMN a fost dotat cu echipamente suplimentare, speciale pentru administrarea anesteziei generale, ceea ce face posibilă examinarea copiilor încă din primele zile de viață. Spațiul a fost adaptat corespunzător pentru perioada de dinainte și după anestezie și include accesorii speciale pentru a diminua frica și a facilita desfășurarea procedurilor.

Valoarea totală a investițiilor în acest proiect se ridică la 28,3 milioane de lei.

Noul cabinet va deservi anual aproximativ 600 de pacienți – copii, femei însărcinate și paciente cu afecțiuni ginecologice – asigurând acces la servicii imagistice de înaltă performanță.

Aceste servicii sunt acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar de investigațiile RMN vor beneficia nu doar copiii internați la Institutul Mamei și Copilului, ci și din întreaga țară.

În cadrul aceluiași proiect cu Banca Mondială, cinci instituții medicale strategice – Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Bălți – au fost dotate cu echipamente de rezonanță magnetică nucleară, comunică serviciul de presă a Ministerului Sănătății din RM.

RMN-ul este o metodă imagistică sigură și inofensivă, care permite investigații complexe fără radiații ionizante și oferă diagnostic rapid și precis în cazuri critice – afecțiuni neurologice, oncologice, ginecologice sau cardiace. Acest echipament de ultimă generație este complet adaptat la protocoalele clinice pediatrice avansate.