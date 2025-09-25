Sănătate

Accesibil copiilor din întreaga țară

Serviciile sunt acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 septembrie 2025
10 1 minut pentru citire

 Un  cabinet de rezonanță magnetică nucleară (RMN) a fost  inaugurat la 25 septembrie 2026  la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.

Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – costă 25,6 milioane de lei și a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale.

În plus, printr-un proiect implementat cu sprijinul UNICEF Moldova, de 2,7 milioane de lei, cabinetul de RMN a fost dotat cu echipamente suplimentare, speciale pentru administrarea anesteziei generale, ceea ce face posibilă examinarea copiilor încă din primele zile de viață. Spațiul a fost adaptat corespunzător pentru perioada de dinainte și după anestezie și include accesorii speciale pentru a diminua frica și a facilita desfășurarea procedurilor.

Valoarea totală a investițiilor în acest proiect se ridică la 28,3 milioane de lei.

Noul cabinet va deservi anual aproximativ 600 de pacienți – copii, femei însărcinate și paciente cu afecțiuni ginecologice – asigurând acces la servicii imagistice de înaltă performanță.

Aceste servicii sunt acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar de investigațiile RMN vor beneficia nu doar copiii internați la Institutul Mamei și Copilului, ci și din întreaga țară.

În cadrul aceluiași proiect cu Banca Mondială, cinci instituții medicale strategice – Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Bălți – au fost dotate cu echipamente de rezonanță magnetică nucleară, comunică serviciul de presă a Ministerului Sănătății din RM.

RMN-ul este o metodă imagistică sigură și inofensivă, care permite investigații complexe fără radiații ionizante și oferă diagnostic rapid și precis în cazuri critice – afecțiuni neurologice, oncologice, ginecologice sau cardiace. Acest echipament de ultimă generație este complet adaptat la protocoalele clinice pediatrice avansate.

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 septembrie 2025
10 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Hrișcă contaminată

24 septembrie 2025

Nu ratați ocazia: Vin specialiștii de la complexul radiodiagnostic mobil la voi în sat

8 septembrie 2025

Tratamentul oncologic va fi posibil și în spitalele raionale

24 august 2025

De ce a fost chemată ambulanța săptămâna trecută?

4 august 2025
Back to top button