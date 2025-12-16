A venit și rândul profesorilor la testarea competențelor digitale

Înscrierile pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice au fost deschise. La această rundă pot participa învățătorii, profesorii care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A, anunță Ministerul Educației și Cercetării.

Cadrele didactice care au finalizat programul de formare DigiProf și doresc să obțină certificarea competențelor digitale pentru nivelurile A1/A2 se pot înregistra pentru testare în perioada 16–20 decembrie 2025, pe platforma: https://ctice.md:1443/digiprof

Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține certificatul digital național, care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv.

Primele 100 de cadre didactice înregistrate vor fi testate online în perioada 22-23 decembrie 2025. Testarea se va desfășura în conformitate cu Metodologia de evaluare și certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul general și profesional secundar, aprobată prin Ordinul MEC nr. 1827/2024. Întregul proces de certificare este gratuit.

Ulterior, procesul de certificare a competențelor digitale va fi disponibil în regim permanent pentru:

cadrele didactice care au parcurs programul DigiProf (nivelurile A/B/C);

cadrele didactice care nu au participat la formare, dar doresc să-și certifice competențele digitale.

Menționăm că, potrivit ultimelor modificări operate în anul 2025 la Ordinul MEC nr. 1091/2020, art. 191, cadrele didactice sunt în drept să solicite conferirea gradului didactic următor celui deținut, cu titlu de excepție, dacă dețin un certificat de competențe digitale de cel puțin nivelul B2.

Programul DigiProf a fost lansat în decembrie 2024 de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu UNICEF, în cadrul proiectului „Inovații digitale ale sistemului educațional din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație.

În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului”, au fost desfășurate cursuri de formare a competențelor digitale de care au beneficiat 4.200 de cadre didactice la nivelul A, iar 1.100 de beneficiari participă la sesiunile de formare pentru nivelul B, aflate în desfășurare.

Sesiunile de formare pentru nivelurile A și B vor continua și în anul 2026, iar doritorii se pot înregistra pentru instruiri gratuite completând formularul de înscriere (link)