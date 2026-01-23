A treia zi de doliu în Spania

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”, a transmis Protecția Civilă a transmis pe X.

Pompierii au salvat un pasager blocat în tren, iar ulterior s-a confirmat că nu mai existau persoane în interior, echipajele efectuând verificări suplimentare pentru a exclude prezența altor victime, inspectorul regional al pompierilor din Catalonia, Claudi Gallardo confirmând că toți pasagerii au fost evacuați în siguranță.

Vremea severă a fost un factor indirect în producerea accidentului și în blocarea circulației feroviare în regiune, accidentul având loc în contextul furtunilor severe care afectau nord-estul Spaniei, iar autoritățile menţin starea de alertă maximă în zonele de coastă din est și nord-vest.

La fața locului au intervenit 11 ambulanțe și 35 de echipaje de pompieri, care au acordat primul ajutor și au transportat răniții la spitalele din apropiere, printre care Moisès Broggi, Bellvitge și Vila Franca.

Serviciile medicale au raportat că, pe lângă cei cinci răniți grav, șase se aflau într-o stare mai puțin gravă, iar alți 26 erau ușor răniți, potrivit BBC.

Tot marţi, 20 ianuarie, un alt tren de navetiști a deraiat între Blanes și Maçanet-Massanes, la nord-est de Barcelona, după ce axa trenului a fost lovită de o piatră dislocată de furtună. Nu au fost raportate victime, însă serviciile feroviare au fost suspendate temporar, afectând aproximativ 400.000 de navetiști.

Accidentele din Catalonia au avut loc la doar două zile după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză în Adamuz, Andaluzia, unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania din ultimul deceniu. Cel puțin 42 de persoane și-au pierdut viața duminică după ce vagoanele trenului cu destinația Madrid au deraiat și au intrat pe linia opusă, lovind un tren de mare viteză care circula din sens contrar.

Pe 22 ianuarie un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite, inclusiv una grav, a relatat joi postul de televiziune de stat TVE, preluat de Reuters. Accidentul a avut loc la Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE, citat de Agerpres. Operatorul feroviar spaniol Adif a transmis pe X că traficul pe acea linie a fost întrerupt din cauza “intruziunii pe ecartament a unei macarale care nu aparţinea operaţiunii feroviare”, fără a oferi detalii suplimentare.