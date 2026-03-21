A început cartografiere aeriană la scară națională pentru actualizarea hărților Republicii Moldova

21 martie 2026
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 20 martie-30 aprilie 2026.

Potrivit instituției, acțiunea are drept scop colectarea datelor spațiale necesare pentru elaborarea unor ortoimagini actualizate. Acestea vor fi utilizate ca suport cartografic în domenii precum cadastrul, urbanismul, amenajarea teritoriului, agricultura, protecția mediului și infrastructura.

Lucrările vor fi efectuate prin zboruri la înălțime, realizate de aeronave dotate cu echipamente speciale de fotografiere. În anumite zone ale țării vor putea fi observate și marcaje la sol, utilizate ca puncte de ghidaj pentru procesul de captare a imaginilor aeriene.

Reprezentanții instituției precizează că aceste activități sunt planificate, legale și desfășurate periodic, în scopul actualizării datelor cartografice la nivel național.

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Articole asemănătoare

Control la Coșnița și Pîrîta, privind exploatarea zăcămintelor minerale

20 martie 2026

Atenție: Tentative de escrocherie în numele CNAM. Cetățenii, îndemnați să nu ofere date personale

20 martie 2026

Unul câte unul, proiectele începute prin Programul „Satul European II”,„Satul European Expres” și „Europa este aproape”, ajung la final

20 martie 2026

Programările online la ASP, suspendate temporar pentru lucrări tehnice

20 martie 2026
