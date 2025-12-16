A fost stabilită data alegerii primarului de Mașcăuți

La 16 decembrie 2025 Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești.

Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități.

Anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit organizarea alegerilor locale noi în alte două localități: satul Costești și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.

Primarul satului Mașcăuți, dl Valeriu Carțin și-a anunțat renunțarea la mandatul de primar în favoarea funcției de Deputat din partea PP PAS în Parlamentul Republicii Moldova și asigură că „în continuare voi contribui la dezvoltarea localității și a întregului raion”.

În mesajul publicat pe pagina sa de pe o rețea socială Valeriu Carțin mulțumește comunității: „pentru toată susținerea de care ați dat dovadă pe parcursul anilor 2011-2025.” și informează că până la organizarea alegerilor locale anticipate, secretarul primăriei, d-na Aurelia Morarescu va îndeplini și funcția de Primar interimar.