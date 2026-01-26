A fost restabilită legătura auto dintre Molovata-Nouă și Doroțcaia cu or. Criuleni

Transportul pe ruta Molovata Nouă-Criuleni a fost obținut cu greu. După primele săptămâni de activitate s-a constatat că cheltuielile depășesc veniturile din cauza numărului insuficient de pasageri. Cu toate acestea dreptul la libera circulație rămâne unul primordial și vital mai ales pentru persoanele în etate și vulnerabile.

Vicepreședintele r. Dubăsari, dl Alexandru Reul a comunicat că agentul economic care și-a asumat transportarea pasagerilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului la Criuleni din 21 ianuarie a elaborat și patru curse zilnice pe traseul Doroțcaia-Criuleni.

Aceste decizii sunt rezultatul eforturilor depuse de conducerea raionului Dubăsari, care a insistat constant ca transportul public să răspundă unei nevoi reale a oamenilor. Pentru mulți cetățeni, aceste rute înseamnă acces la servicii medicale și instituții publice, dar și siguranța că nu sunt lăsați fără soluții de mobilitate. Continuăm să lucrăm pentru oameni și pentru soluții care contează cu adevărat.A fost o muncă intensă, ce a presupus nu doar ajustare documentară, ci și restabilirea unor legături umane. Am reușit, dar lucrăm acum și cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ca să asigurăm funcționarea acestor rute chiar în pofida lipsei de profit, căci e vorba de asigurarea drepturilor vitale ale cetățenilor noștri – ne-a spus vicepreședintele Alexandru Reul.

Orarul rutelor este un prim pas pentru redresarea situației, căci oamenii vor ști deja cum să-și gestioneze timpul și resursele.