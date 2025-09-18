A fost prezentat noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

După demisia lui Alexandru Oprea, la 18 septembrie 2025, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a prezentat efectivului noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI-Aurel Baciu.



Conducerea MAI a adus mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelului serviciului intern Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și proiectele realizate.

Ministra a subliniat că, datorită aportului său, Republica Moldova a devenit membră cu drepturi depline în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Totodată, conducerea Ministerului și-a exprimat convingerea că noul șef va continua fortificarea proceselor inițiate în domeniul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor excepționale, precum și alinierea procedurilor și protocoalelor de intervenție la standardele europene.

La rândul său,l Aurel Baciu, care până acum a deținut funcția de șef al Direcției în cadrul Inspectoratului de management operațional al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a dat asigurări că instituția va continua realizările în domeniul gestionării situațiilor de urgență și va depune eforturi susținute pentru fortificarea acestora.

Transmiterea ștafetei a fost însoțită de un gest de complezență dintre Aurel Baciu care este numit la conducerea IGSU pentru o perioadă de cinci ani și predecesorul său Alexandru Oprea.

sursa: mai.gov.md