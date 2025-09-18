Social

A fost prezentat noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 septembrie 2025
4 1 minut pentru citire

După demisia lui Alexandru Oprea, la 18 septembrie 2025, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a prezentat efectivului noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI-Aurel Baciu.

Conducerea MAI a adus mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelului serviciului intern Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și proiectele realizate.

Ministra a subliniat că, datorită aportului său, Republica Moldova a devenit membră cu drepturi depline în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Totodată, conducerea Ministerului și-a exprimat convingerea că noul șef va continua fortificarea proceselor inițiate în domeniul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor excepționale, precum și alinierea procedurilor și protocoalelor de intervenție la standardele europene.

La rândul său,l Aurel Baciu, care până acum a deținut funcția de șef al Direcției în cadrul Inspectoratului de management operațional al Ministerului Afacerilor Interne (MAI)  a dat asigurări că instituția va continua realizările în domeniul gestionării situațiilor de urgență și va depune eforturi susținute pentru fortificarea acestora.

Transmiterea ștafetei a fost însoțită de un gest de complezență dintre Aurel Baciu care este numit la conducerea IGSU pentru o perioadă de cinci ani și predecesorul său Alexandru Oprea.

sursa: mai.gov.md

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 18 septembrie 2025
4 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Fă-ți timp pentru a salva o viață!

18 septembrie 2025

Cum să sprijinim copiii la început de an școlar? Sfaturi pentru părinți

17 septembrie 2025

Urgențele medicale au reprezentat o componentă majoră

17 septembrie 2025

Cum ajungi la Festivalul Pădurilor?

13 septembrie 2025
Back to top button