A fost numită adjunctul Avocatului Poporului

Olesea Doronceanu a fost numită în funcția de adjunct al Avocatului Poporului, pe perioada rămasă din mandatul acestuia. Parlamentul a adoptat cu 64 voturi un proiect de hotărâre care prevede acest lucru.

Numirea a avut loc după ce Oxana Gumennaia a depus cererea de demisie.

Olesea Doronceanu are o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul apărării drepturilor omului.

Ea deține și licența de avocat de 18 ani, perioadă în care a instrumentat cauze civile și penale privind încălcarea sistematică a drepturilor omului.

În prezent, ea conduce Direcția examinarea cererilor și protecția persoanelor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, care dețin funcții de demnitate publică. Aceștia sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Avocatului Poporului.