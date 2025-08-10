Social

A fost lansat oficial cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură”

Dosarele pot fi depuse pe parcursul următoarelor 10 zile, adică 20 august.

În seara zilei de 9 august, în Piața Independenței din municipiul Ungheni, a fost lansat oficial cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, o inițiativă a Ministerului Culturii menită să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc.

Evenimentul a avut loc în cadrul turneului MoldoDuo, susținut de renumitul acordeonist Radu Rățoi, Ștefan Diaconu (flaut) și Adriano Marian împreună cu Moldovan National Youth Orchestra, în prezența Ministrului Culturii, Sergiu Prodan, reprezentanți ai autorităților locale, lideri culturali și membri ai comunității.

„Astăzi lansăm Apelul II al programului Acces la cultură, și o facem nu de la Chișinău, ci de aici, de la Ungheni – ca semn clar că ne dorim o cultură care ajunge în fiecare oraș și în fiecare sat. Cultura nu e un privilegiu. E un drept, și fiecare comunitate are dreptul la inspirație, educație artistică și voce proprie”, a declarat Ministrul Sergiu Prodan.

Programul „Acces la cultură” sprijină inițiative culturale locale – de la spectacole, ateliere și expoziții, până la proiecte educaționale și intervenții artistice în spații publice – oferind suport financiar și logistic actorilor culturali din întreaga țară.

În cadrul I apel de măiestria acordeonistului  Radu Rățoi,și flautistului  Ștefan Diaconu s-au bucurat spectatorii de la Slobozia Dușca, Ustia, Ișnovăț.

Apelul II este deschis începând de astăzi, iar aplicațiile pot fi depuse online pe site-ul oficial al Ministerului Culturii:

https://www.mc.gov.md/ro/content/acces-la-cultura-1

Termen-limită de depunere: 10 zile, adică 20 august.

Programului Național „Acces la cultură” este orientat spre: susținerea diversității culturale, participarea activă a cetățenilor la viața culturală a țării și integrarea valorilor culturale naționale în contextul european.

