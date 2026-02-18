A fost desemnată pasărea anului 2026

Ecologic

În urma concursului organizat de Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova Pănțărușul este oficial Pasărea Anului 2026 în Republica Moldova.
Concursul s-a desfășurat pe pagina de Facebook și Instagram a SPPN, unde publicul a ales dintre cinci specii: Șorecarul comun, Sfrânciocul roșiatic, Pietrarul sur, Cotoșfana și Pănțărușul. Preferințele votanților au fost la baza clasamentului final:
• Pănțăruș – 303 aprecieri
• Coțofană – 175 aprecieri
• Șorecar comun – 134 aprecieri
• Sfrâncioc roșiatic – 101 aprecieri
• Pietrar sur – 99 aprecieri.
sursa foto: SPPN

Conform ornitologilor Pănțărușul este o pasăre foarte mică, cu lungimea corpului de doar circa 9-11 cm și greutatea de aproximativ 8-11 g. În popor, această specie are peste 60 de nume tradiționale (precum ochiul bouluisfredeluşpipăruş) datorită prezenței sale frecvente în grădini, livezi și vegetație joasă.

– Pănțărușul este renumit pentru energia și agerimea sa: se strecoară printre frunze și crengi în căutare de insecte și păianjeni, fiind unul dintre cei mai eficienți „devoratori” de nevertebrate mici din natură.

– Masculii pot construi mai multe cuiburi, din care femela alege unul pentru a depune 5-8 ouă în primăvară, iar ambii părinți participă la hrănirea puilor pentru aproximativ 15-20 de zile.

– Denumirea științifică troglodytes provine din greaca veche și înseamnă „locuitor al grotei”, sugerând modul în care aceste păsări caută hrană în fisuri, crăpături și spații ascunse, un comportament tipic.

– În multe regiuni europene, pănțărușul este comun și poate fi observat aproape tot anul; deși este greu de văzut din cauza taliei mici și a felului său discret de a se mișca, vocea sa puternică și melodia distinctivă îl fac adesea ușor de recunoscut după sunet.

