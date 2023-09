A fost dat start concursului pentru deținerea, în 2024, a titlului „Capitala Tineretului”

Începând cu data de 13 septembrie, 2023, autoritățile publice locale pot aplica la concursul pentru titlul „Capitala Tineretului 2024”. Termenul limită de prezentare a formularului de înregistrare este 31 octombrie 2023, ora 17.00.

Timp de un an, localitatea selectată va beneficia de sprijin în dezvoltarea politicilor de tineret eficiente la nivel local, inclusiv de suport metodologic și logistic în cadrul activităților cu implicare a tinerilor. Pentru implementarea acestui program, Ministerul Educației și Cercetării va aloca cel puțin un milion de lei.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către secretarul de stat Sergiu Gurin și directorul Agenției Naționale pentru Tineret, Ion Donea.

„Capitala Tineretului” este un program național coordonat de către Agenția Națională pentru Tineret și se concentrează pe susținerea activităților de tineret ale autorității administrației publice locale, organizațiilor necomerciale și societății civile, organizațiilor internaționale, precum și ale autorităților administrației publice centrale în cadrul localității ce deține acest titlu.

Cine poate aplica?

La concurs sunt admise formularele de înregistrare depuse de autoritățile publice locale, cu excepția mun. Chișinău și a deținătorilor acestui titlu în ultimii trei ani înaintea ediției pentru care se aplică. În formular, aplicanții vor trece șirul de activități pe care au de gând să le organizeze în localitatea lor, în cazul în care vor obține titlul. Există și un șir de activități obligatorii, pe care le vor organiza, inclusiv un eveniment național de Ziua Tineretului.

Beneficiile pentru localitatea câștigătoare:

suport financiar și logistic din partea autorităților publice centrale, Ministerul Educației și Cercetării va acorda suport financiar în valoare de cca 1.000.000,00 lei, în funcție de calitatea programului de activități înaintat de către Aplicant;

vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;

comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;

participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;

consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi administraţia publică locală;

atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.

„Faptul că există un interes tot mai mare din partea localităților rurale de a se înregistra la acest program, denotă că autoritățile locale vor să contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret. Ne dorim ca tinerii să se implice tot mai activ și, împreună să punem bazele unei societăți educate și puternice”, a spus Sergiu Gurin.

Concursul se desfășoară în Republica Moldova începând cu anul 2011. În anul 2023, Capitală a Tineretului este mun. Ungheni, care a deținut acest titlu și în 2011, când s-a desemnat pentru prima dată.

În alți ani, titlul a fost deținut de următoarele localități: mun. Cahul (2012, 2018), or. Ialoveni (2013, 2016), or. Soroca (2014), or. Sângerei (2015), s. Varnița, r. Anenii-Noi (2017), s. Costești, r. Ialoveni (2019), s. Sipoteni, r. Călărași (2020, 2021), or. Ștefan-Vodă (2022).

Ultimele două și mun. Ungheni nu mai pot aplica pentru anul 2024, potrivit Regulamentului.