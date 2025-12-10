A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc)

Achiziția automobilului pentru care consilierii orașului Criuleni au votat m la 13 noiembrie 2025 cu 12 voturi „pro”, un vot „împotrivă”, și 3 abțineri. alocarea a 615 mii lei s-a produs. Ce-i drept în cererea de oferte primăria Criuleni a indicat prețul de 620 mii lei, dar se anunța că se va lua în considerație oferta cu cel mai mic preț. În perioada 18.11.2025 – 27.11.25 doar un singur ofertant a prezentat pachetul de documente – Green Autotrading SRL.

Parametri tehnici solicitați de Primăria Criuleni au coincis perfect cu cei propuși de furnizor.

Astfel că la 9 decembrie a fost acceptată oferta cu prețul exact de 620 mii lei. Criteriul „cel mai mic preț” nu a funcționat.

La 10 decembrie 2025 automobilul nou de marca Jetour T2 a fost deja adus la Criuleni.