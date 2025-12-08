A fost ales primarul general al municipiului București

Duminică, 7 decembrie,2025 în București au avut loc alegeri locale parțiale, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria municipiului București.

După numărătoarea voturilor rezultatele finale sunt următoarele:

Ciprian Ciucu – 211.562 voturi – 36,16%,

Anca Alexandrescu – 128.405 voturi – 21,94%,

Daniel Băluță – 120.001 voturi – 20,51%

Cătălin Drulă – 81.310 voturi – 13,90%,

Ana Ciceală – 34.239 voturi – 5,85%,

Eugen Teodorovici (retras din cursă în campania electorală) – 1.610 voturi – 0,28%,

George Burcea – 1.181 voturi – 0,20%.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria București, comunicate de Biroul Electoral, îl indică pe Ciprian Ciucu, drept viitorul primar general al Capitalei României.

Surpriza apare la locul 2, unde numărătoarea oficială o plasează pe Anca Alexandrescu, deși estimările exit-poll și un sondaj INSCOP l-au indicat pe Daniel Băluță.

https://prezenta.roaep.ro/locale07122025/pv/results

Ciprian Ciucu, născut la 16 martie 1978 , Pitești, România a mai candidat la funcția de primar general al Bucureștiului în 2016, dar a obținut doar mandatul de consilier. Este un om politic cunoscut și ca reprezentant al societății civile, comentator politic al săptămânalului Observator Cultural, unde a avut o rubrică permanentă. A publicat și în Dilema Veche și România Liberă, dar și în Cotidianul, unde avea o rubrică permanentă pe teme de educație. A fost și membru al grupuluil de advocacy al Delegației Uniunii Europene – Team Europe.

La alegerile locale din 2020, a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 al Bucureștiului din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS, câștigând postul de primar.