Internațional

A fost ales primarul general al municipiului București

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
20 1 minut pentru citire
sursa foto: pagina personală FB, Ciprian Ciucu

Duminică, 7 decembrie,2025 în București au avut loc alegeri locale parțiale, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria municipiului București.

După numărătoarea voturilor  rezultatele finale sunt următoarele:

Ciprian Ciucu – 211.562 voturi – 36,16%,

Anca Alexandrescu – 128.405 voturi – 21,94%, 

Daniel Băluță – 120.001 voturi – 20,51%

Cătălin Drulă – 81.310 voturi – 13,90%,

Ana Ciceală – 34.239 voturi – 5,85%,

Eugen Teodorovici (retras din cursă în campania electorală) –  1.610 voturi – 0,28%,

George Burcea –  1.181 voturi – 0,20%.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria București, comunicate de Biroul Electoral, îl indică pe Ciprian Ciucu, drept viitorul primar general al Capitalei României. 

Surpriza apare la locul 2, unde numărătoarea oficială o plasează pe Anca Alexandrescu, deși estimările exit-poll și un sondaj INSCOP l-au indicat pe Daniel Băluță. 

https://prezenta.roaep.ro/locale07122025/pv/results

Ciprian Ciucu, născut la , Pitești, România  a mai candidat la funcția de primar general al Bucureștiului în 2016, dar a obținut doar mandatul de consilier. Este un om politic cunoscut și ca reprezentant al societății civile, comentator politic al săptămânalului Observator Cultural, unde a avut o rubrică permanentă. A publicat și în Dilema Veche și România Liberă, dar și în  Cotidianul, unde avea o rubrică permanentă pe teme de educație. A fost și membru al  grupuluil de advocacy al Delegației Uniunii Europene – Team Europe.

La alegerile locale din 2020, a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 al Bucureștiului din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS, câștigând postul de primar.

 

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
20 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Miniștri europeni s-au reunit la Strasbourg pentru a discuta migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

10 decembrie 2025

„Democrația este în pericol fără o cultură a integrității”

9 decembrie 2025

Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova

8 decembrie 2025

Australia impune limita de vârstă pe platformele sociale

30 noiembrie 2025
Back to top button